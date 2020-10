Statele UE, indemnate sa nu impuna restrictii la frontierele interne: "Coronavirusul este prezent in intreaga Europa si nu il vom aduce sub control prin restrictii"

"Sigur ca unele restrictii sunt necesare, dar un lucru este clar: coronavirusul este prezent in intreaga Europa si nu il vom aduce sub control prin restrictii la frontiere, ci prin colaborare", a declarat vicepresedintele al Comisiei Europene responsabil de Valori si Transparenta.Jourova insista ca este necesar ca statele membre UE sa aiba o abordare unitara, scrie Die Welt, citat de B1 "Noi am propus sa fie coordonate masurile privind calatoriile din zonele de risc epidemic, pentru a evita aparitia unor norme diferite in materie de teste medicale Covid-19 si carantina", a insistat Vicepresedintele CE, amintind ca, luna trecuta, Comisia Europeana a facut o serie de recomandari privind calatoriile in spatiul Uniunii Europene in contextul pandemiei.Vineri, statele UE au decis sa-si coordoneze restrictiile anti-COVID, in timp ce numarul cazurilor de infectare creste accelerat in Europa.Astfel, statele membre au aprobat o recomandare pentru o mai buna coordonare, ce urmeaza sa fie adoptata formal marti in Consiliul UE de ministrii al statelor membre.In urma recomandarii, o tara care va dori sa instituie masuri restrictive fata de calatorii veniti dinspre sau care se deplaseaza catre o zona considerata de risc va trebui sa informeze statul respectiv, in masura posibilului cu 48 de ore inaintea intrarii in vigoare a acestei masuri. Populatia va trebui de asemenea sa fie informata, cu 24 de ore inaintea instituirii restrictiei.Mai mult, pentru evaluarea situatiei dintr-o anumita zona, vor fi luati in calcul trei indicatori: numarul noilor cazuri de infectare la 100.000 de locuitori inregistrate in ultimele 14 zile la nivel regional, procentul testelor de COVID-19 pozitive din totalul testelor efectuate in ultima saptamana si numarul testelor la 100.000 de locuitori efectuate in ultima saptamana.Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) va publica saptamanal o harta a situatiei epidemiologice a ansamblului tarilor UE, pe regiuni. Fiecare culoare va ilustra nivelul de risc pe patru nivele: verde, portocaliu, rosu si gri.Totodata, recomandarea prevede ca statele membre ale UE sa nu refuze intrarea pe teritoriul lor a calatorilor veniti dintr-un alt stat membru. Cetatenii veniti insa dintr-o zona portocalie, rosie sau gri li se vor putea impune carantina sau un test obligatoriu.Joi, Europa a depasit 100.000 de cazuri zilnice de COVID-19, pentru prima data de la debutul pandemiei, scrie Reuters. In prezent, Europa a inregistrat peste 16% din totalul cazurilor si aproape 22% din decesele mondiale de coronavirus.Joi, cand cazurile raportate zilnic au depasit valoarea de 100.000 de cazuri zilnice, Europa de Est a fost cea mai afectata regiune, cu peste 33.600 de cazuri raportate. Dintre cele 10 tari din regiune, inclusiv Ucraina, Rusia si Republica Ceha, opt au inregistrat cresteri record in cazuri in ultima saptamana.Si Europa de Vest, reprezentata de Franta , s-a inregistrat un nou record negativ, peste 20.000 de infectari in 24 de ore.