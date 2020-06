Statuia din Anvers a lui Leopold II, regele belgian care a impus un regim abuziv in Congo, a fost demontata dupa ce a fost tinta protestelor anti-rasism.

Ziare.

Veche de 150 de ani, statuia regelui Leopold II al Belgiei a fost luata dintr-o piata publica din centrul orasului, dupa ce a fost incendiata saptamana trecuta, si dusa la Muzeul Middelheim, unde va fi restaurata si pastrata.Timp de decenii, belgienii au fost invatati ca tara lor a dus "civilizatia" in regiunea africana si multi l-au aparat pe rege ca figura fundamentala. Strazi si parcuri ii poarta numele, iar statui care il reprezinta pot fi vazute peste tot in tara.In ultimii ani, tinerii, in special, au contrazis mostenirea lasata in centrul Africii. Miscarea a fost acum alimentata de protestele iscate de moartea afro-americanului George Floyd in custodia politiei.Saptamana trecuta, statuia lui Leopold II din Anvers a fost incendiata. Saptamana aceasta, o alta din Ghent a fost acoperita cu vopsea rosie, scrie The New York Times. In timpul protestului de duminica din Bruxelles , la care au participat circa 10.000 de oameni, unii au urcat pe statuia lui Leopold si au fluturat un steag al Republicii Congo, strigand "asasin" si "compensatii".Pana marti seara, 65.000 de oameni au semnat o petitie pentru inlaturarea tuturor statuilor din tara care il reprezinta pe Lopold II.Un purtator de cuvant al primarului, Bart De Wever, a spus ca statuia nu a fost demontata in urma protestelor, ci pentru ca, fiind avariata, reprezinta o "problema de siguranta publica". Partidul din care face parte primarul este de dreapta si a solicitat in mai multe randuri reprimarea imigratiei.Purtatorul de cuvant a spus ca ea este dusa la muzeu si restaurata. El a adaugat ca piata in care a stat urmeaza sa fie reamenajata in 2023, "probabil fara un spatiu pentru statuie"."Demontarea statuilor este importanta la nivel simbolic, dar este doar inceputul", a spus Joelle Sambi Nzeba, de origine congoleza, purtatoare de cuvant a Belgian Network for Black Lives. "Monumentele sunt prezente nu doar in spatiul public, dar si in mentalitatile oamenilor".Monumentele de acest fel au devenit tinta protestatarilor din multe orase, atat americane, cat si europene.In Bristol, statuia Edward Colston, important negustor de sclavi din secolul 17, a fost daramata si aruncata in rau, duminica, iar in Londra, o statuie a lui Robert Milligan, negustor de sclavi din secolul 18, a fost inlaturata marti.Leopold II, nascut in 1835, a devenit rege in 1865 si s-a conturat ca simbol al exploatarii europene in Africa. Pana in 1908, el a condus Congo pentru propriul profit. Folosind o armata privata, formata din orfani congolezi, regele si agentii lui au secat tara de resurse, au ucis elefanti pentru fildes si au exploatat arborii pentru cauciuc. Numeroase familii au fost stramutate cu forta, membrii lor separati si facuti sclavi, lasand in urma 10 milioane de morti, potrivit unor estimari.Fortele armate ale lui Leopold au devenit notorii chiar si intre puterile coloniale europene, iar in 1906, regele negand acuzatiile de comitere a atrocitatilor a recunoscut ca au fost comise "cel mai probabil cruzimi si chiar crime".Leopold II a renuntat la tronul belgian in 1908, iar Congo si-a dobandit independenta in 1960. Perioada in care a fost colonie a pregatit terenul pentru razboiul civil si dictatura care au urmat multi ani.Recent, in Belgia a fost reformat Africa Museum, de la periferia capitalei Bruxelles, si au fost inlaturate din colectia lui multe clisee rasiste si pro-coloniale.In ultimii ani au fost facute numeroase apeluri ca Belgia sa plateasca despagubiri Republicii Democrate Congo. In 2018, Organizatia Natiunilor Unite a cerut guvernului Belgiei sa prezinte scuze pentru crimele comise in timpul perioadei coloniale si sa ofere despagubiri, pentru a "incheia un capitol negru in istoria si ca mad de reconciliere".In aprilie 2019, Belgia a prezentat scuze pentru rapirea, segregarea, deportarea si adoptia fortata a mii de copii nascuti in cupluri birasiale in timp ce a condus Burundi, Congo si Rwanda. A fost prima data cand Belgia si-a recunoscut responsabilitatea pentru ceea ce istoricii au descris ca un prejudiciu teribil provocat natiunilor din centrul Africii in timpul celor 80 de ani de colonizare.