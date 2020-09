Sute de manifestanti din Minsk au fost arestati sambata. Protestatarii continua sa ceara demisia presedintelui Lukasenko

La demonstratia de sambata au fost prezente in special femei. Dupa cateva imbranceli cu fortele de ordine, politia a barat traseul marsului si a inceput sa extraga pe rand cate o persoana din multime. Intr-un loc, zeci de femei au fost inconjurate de barbati in uniforme verzi si cagule negre, in fata unui mall; protestatarele strigau 'Doar lasii lovesc femei!'. O femeie a ramas aparent inconstienta la pamant, apoi a fost ridicata de o ambulanta.Printre arestate se afla si activista de opozitie Nina Baghinskaia, in varsta de 73 de ani, care a ajuns un simbol al miscarii de protest luna trecuta, cand le-a opus rezistenta politistilor inarmati.Protestele din fosta republica sovietica continua, dupa alegerile din 9 august castigate oficial de Lukasenko, dar contestate de opozitie. Presedintele a respins acuzatiile de frauda.Represiunea practicata de regimul Lukasenko a determinat Uniunea Europeana sa discuta eventuale sanctiuni. Liderul belarus aflat la putere de 26 de ani sustine ca manifestatiile impotriva sa sunt sprijinite de puteri straine. El a reusit luna aceasta sa obtina un imprumut de 1,5 miliarde de dolari din partea Rusiei, aliata traditionala a tarii sale.