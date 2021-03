Sute de muncitori din Germania sunt blocati pe un vas de croaziera dupa mai multe infectari cu COVID-19

Muncitorii nu pot parasi vasul, conform reglementarilor autoritatii sanitare portuare, a declarat sambata un purtator de cuvant pentru santierul naval Meyer Werft.Cazurile au fost detectate miercuri si confirmate prin teste de tip PCR a doua zi. Cei doi pacienti au fost separati de restul angajatilor, desi nu este clar daca au parasit vasul de croaziera. Muncitorii sunt acum testati in fiecare zi, dar nu au mai fost detectate alte cazuri. Reprezentantii santierului naval au declarat ca discuta urmatorii pasi cu autoritatile germane.Un purtator de cuvant al autoritatii sanitare din oras a declarat pentru dpa ca in prezent nu exista niciun caz de coronavirus confirmat in laborator. Totusi, vasul nu a primit autorizatia de a parasi portul, deoarece autoritatea medicala portuara inca mai ancheteaza contagierile.Vasul de croaziera, numit Odiseea Marilor, a ajuns in port la sfarsitul saptamanii trecute.