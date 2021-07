Tanar din comunitatea LGBT, ucis in bataie in Spania. Tragedia a revoltat zeci de mii spanioli, care au iesit in strada denuntand "crima homofoba"

A Coruna grita justicia por el crimen homofobo al joven Samuel.pic.twitter.com/TZLKpgHm2W - Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) July 5, 2021

Uciderea tanarului, batut pana la moarte, zguduie Spania , unde au avut loc luni, 5 iulie, manifestatii importante impotriva acestei "crime homofobe".Samuel, un infirmier in varsta de 24 de ani, a fost gasit inconstient in apropierea unei discoteci, la Coruna, in nord-vestul Spaniei, dupa ce a fost batut.Salvatorii nu au reusit sa-l reanime, iar tanarul a murit sambata, 3 iulie, scrie presa spaniola."Dreptate pentru Samuel. Homofobia si fascismul sunt acelasi lucru", proclama o banderola uriasa purtata de catre manifestanti, care au marsaluit luni seara de la celebra Piata Puerta del Sol, la Madrid, potrivit AFPTV.Mii de manifestanti, intre care unii agitau steaguri curcubeu, au raspuns astfel apelului unui mare numar de asociatii LGBT+ care cer "dreptate pentru Samuel", asa cum strigau manifestantii."Nu sunt lovituri, sunt asasinate!", a scandat multimea. "Stop homofobiei!", "Tot ceea ce vreu este sa traiesc" sau "Ei sunt pe cale sa ne omoare!", se putea citi pe pancarte.Dupa moartea tanarului, rudele sale denunta o crima homofoba, la doar cateva zile dupa saptamana Pride in Spania, un loc cunoscut al unor evenimente LGBT+.Manifestatii au avut loc luni seara si in alte orase spaniole, inclusiv la Coruna, la care au luat parte sute de persoane, potrivit unor imagni si inregistrari vdeo postate pe retele de socializare.Ministrul spaniol de Interne Fernando Grande-Larlaska a subliniat luni ca nu s-a efectuat nicio arestare pentru moment si ca "nu este indepartata nicio pista, nici cea a unui delict al urii si nici altele"."Sunt convins ca ancheta politiei ii va gasi in curand pe autorii asasinatului lui Samuel si va face lumina deplina asupra faptelor. Acesta este un act salbatic si lipsit de mila. Drepturile si libertatile nu vor da inapoi. Spania nu va tolera acest lucru", a scris luni seara, pe Twitter , premierul socialist Pedro Sanchez.