Ungaria, criticata dur dupa ce a adoptat o lege care interzice promovarea homosexualitatii in randul minorilor. "Incalca clar valorile UE"

Potrivit AFP, pana la pranz textul declaratiei era sustinut de circa 12 state membre, printre care si Franta , al carei ministru pentru afaceri europene, Clement Beaune, si-a exprimat in acest context ''regretul'' dupa ce UEFA a respins cererea primariei din Munchen ca la partida Germania-Ungaria de la EURO 2020 stadionul din Munchen unde se va desfasura aceasta sa fie iluminat in culorile curcubeului, simbolul comunitatii LGBT, UEFA propunand insa date alternative cu ocazia altor evenimente.''Regret aceasta decizie (...) Suntem dincolo de un mesaj politic, este un mesaj al valorilor profunde'', a spus ministrul francez la sosirea la reuniunea cu omologii sai europeni la Luxemburg, adaugand ca Franta va veni la randul ei cu initiative cum este cea a primariei din Munchen.Vorbind apoi despre respectiva lege ungara care interzice ''promovarea devierii de la identitatea de gen, a schimbarii de sex si homosexualitatii'' in scoli, el a sustinut ca aceasta ''creeaza in mod evident o discriminare fata de orientarea sexuala, fata de homosexualitate, pe care o asimileaza unei forme de amenintare sau de propaganda, si nu putem accepta acest discurs, nu putem accepta aceasta atingere adusa valorilor''.Este o legislatie ''nedemna pentru Europa'', considera la randul sau ministrul luxemburghez de externe, Jean Asselborn, si care ''incalca clar valorile UE'', potrivit ministrului german pentru afaceri europene, Michael Roth, in timp ce omologul sau irlandez Thomas Byrne crede ca adoptarea unei asemenea legi este ''un moment foarte periculos pentru Ungaria si pentru UE'', acestia cerand Comisiei Europene sa actioneze. Executivul comunitar si-a exprimat anterior preocuparea fata de aceasta lege.In acest timp, presedintia portugheza a Consiliului UE spune ca drapelul curcubeu, ce reprezinta colectivul LGBT, este o forma de unire a diversitatii. ''Este important pentru noi toti sa intelegem ca aceste culori ale curcubeului unesc diversitatea noastra'', a spus, potrivit agentiei EFE, secretara de stat portugheza pentru afaceri europene, Ana Paula Zacarias, la sosirea la reuniunea la care sunt discutate si procedurile deschise in ultimii ani de catre Comisia Europeana impotriva Poloniei si Ungariei pentru situatia statului de drept, incluzand aici si drepturile minoritatilor sexuale.Raspunzand criticilor colegilor sai europeni, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a declarat ca respectiva lege ''nu este indreptata impotriva niciunei comunitati din Ungaria, ci doar impotriva pedofililor''.''Aceasta lege nu spune nimic despre orientarea sexuala a adultilor. Ea spune numai ca, pana la varsta de 18 ani, educatia sexuala a copiilor tine exclusiv de parintii lor, asta-i tot'', a explicat ministrul ungar, adaugand ca parlamentul de la Budapesta care a adoptat legea este ''o competenta nationala care nu trebuie pusa sub semnul intrebarii''.De asemenea, ministrul Szijjarto a salutat refuzul UEFA de accepta iluminarea stadionului din Munchen in culorile curcubeului la partida Germania-Ungaria, ceruta de primaria orasului german in semn de solidaritate fata de comunitatea LGBT din Ungaria. ''Slava Domnului, conducatorii fotbalului european au dat dovada de ratiune (...) neparticipand la ceea ce ar fi fost o provocare politica impotriva Ungariei'', a spus ministrul ungar, care anterior a cerut sa nu se amestece politica cu sportul.Primaria din Munchen a anuntat in acest timp ca, dupa decizia ''rusinoasa'' a UEFA, va pavoaza in drapelul curcubeu mai multe cladiri ale acestui oras, printre care un hotel si un turn din apropierea stadionului Allianz Arena.