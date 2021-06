Teroristii exploateaza criza provocata de pandemie. "Riscul de radicalizare online a crescut, la fel si terorismul de dreapta"

'Teroristii folosesc orice ocazie pentru a eroda structurile democratice, a raspandi frica si a polariza societatea', afirma Europol in raportul sau anual cu privire la terorismul in Uniunea Europeana Pandemia de COVID-19 a exacerbat polarizarea politica si intoleranta fata de oponentii politici si i-a facut pe oameni mai violenti fizic sau verbal. Teroristii profita de aceasta conjunctura pentru a-si raspandi ideologiile violente, se spune in raport.'Riscul de radicalizare online a crescut. Acest lucru este valabil in special pentru terorismul de extrema dreapta', a declarat comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson.Conform raportului, cea mai mare amenintare in UE vine din partea terorismului islamist. In 2020, islamistii au fost responsabili de 10 atacuri cu 12 victime.Majoritatea acestor atacuri au fost comise de atentatori care au actionat singuri, influentati de grupari teroriste straine precum Statul Islamic.Anul trecut, in Uniunea Europeana au fost inregistrate 57 de atacuri teroriste, statistica in care sunt incluse si cele planuite si esuate, iar 21 de persoane au fost ucise si 449 de suspecti au fost arestati.