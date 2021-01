Cantaretul Tom Jones s-a vaccinat impotriva COVID-19: "A fost ca si cand as fi primit un vaccin antigripal"

Dupa ce a cantat in emisiunea "Jools' Annual Hootenanny" de Anul Nou, el a spus: "Mi-am facut vaccinul deja. Acesta e un avantaj la varsta de 80 de ani, esti primul la rand pentru un vaccin. A fost bine, a fost ca si cand as fi primit un vaccin antigripal".Intrebat, in gluma, daca a fost un vaccin legitim, Jones a replicat: "Nu a fost unul de pe piata neagra. A fost cel real".Campania de imunizare a inceput in Marea Britanie pe 8 decembrie 2020. Regatul Unit a aprobat doua vaccinuri: Pfizer/ BioNTech (pe 2 decembrie) si Oxford - AstraZeneca (pe 30 decembrie).