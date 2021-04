Transporturi de marfa in valoare de 300.000 de euro, deturnate de o banda de infractori din Romania si Ungaria. De ce a fost abandonat un camion plin cu sorici de porc

Modul de operare al gruparii

Transporturile deturnate de inculpati

Cei patru inculpati au fost trimisi in judecata in 2015, pentru fapte savarsite in 2011, iar sentinta definitiva a fost pronuntata la Curtea de Apel Alba Iulia in 2 aprilie 2021. Trei dintre acestia au fost condamnati la un total de 14 ani si 10 luni de inchisoare, iar unul a primit amenda penala.Cetateanul maghiar Lakatos Levente a fost condamnat la 6 ani si 2 luni de inchisoare, iar Somogy Levente, cu domiciliul in Salaj, a primit 5 ani si 6 luni de inchisoare, in timp ce Puticiu Alexandru Vlad, din Oradea, liderul gruparii si singurul care a recunoscut infractiunile, s-a ales cu pedeapsa finala de 3 ani si 2 luni in regim de detentie. Un alt inculpat din Oradea, Oltean Mircea, a fost condamnat la plata unei amenzi penale in valoare de 2.000 de lei pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, acesta fiind achitat de restul acuzatiilor aduse de procurorii DIICOT. Cei patru au fost judecati pentru infractiuni de inselaciune in conventii cu consecinte deosebit de grave in forma continuata; introducere fara drept de date informatice rezultand informatii necorespunzatoare adevarului in forma continuata; fals in inscrisuri sub semnatura privata; instigare la uz de fals si constituirea unui grup infractional nestructurat.Potrivit rechizitoriului, in perioada aprilie-mai 2011, inculpatul Puticiu Alexandru Vlad, impreuna cu numitii Lakatos Levente si Somogy Levente a format o grupare infractionala ce a actionat coordonat in scopul obtinerii de beneficii materiale prin mijloace frauduloase. Puticiu a creat in numele unei societati comerciale conturi fictive pe site-uri de internationale de intermediere transporturi de marfa si a introdus in mod repetat, fara drept, date informatice false cu privire la firma respectiva. Cei trei s-au inregistrat fara drept, pe patru site-uri, ca reprezentanti ai societatii si au sustinut ca firma este activa si efectueaza si intermediaza in mod curent si aparent licit transporturi de marfa. Ulterior, cei trei au negociat, prin inducerea in eroare a partenerilor , intelegeri cu privire la efectuarea de transporturi de marfuri cu destinatii in Uniunea Europeana , care au fost apoi deturnate pe teritoriul Romaniei sau Ungariei, inainte de ajungerea la destinatie."Analizand modul de operare al persoanelor implicate si probele administrate, a reiesit faptul ca activitatea infractionala a fost planuita si organizata in cele mai mici detalii, plecand de la documentarea in vederea crearii conturilor fictive, continuand cu crearea efectiva a acestora, identificarea transporturilor ce urmau a fi deturnate, relationarea cu societatile partenere, deturnarea efectiva si pana la plasarea marfii deturnate, toate dublate de masuri de precautie la fiecare pas (folosirea numai unor conexiuni la internet wireless, a unor cartele prepay doar in scopul infractional propus si pentru perioade foarte scurte de timp, a unor servicii de fax ce nu permit identificarea utilizatorului etc.), aceste activitati implicand actiuni concertate si pe mai multe planuri din partea mai multor persoane", se mai sustine in rechizitoriul DIICOT. Primul transport deturnat a fost un camion incarcat cu 21 de paleti cu sorici de porc in cantitate de circa 20 de tone, din Austria , care a ajuns pe teritoriul Ungariei, in loc sa fie trimis in Franta . In final, marfa nu a mai fost preluata pentru ca inculpatii si-au dat seama ca nu au ce face cu soricii de porc. Furnizorul a solicitat in dosar daune de 6.000 de euro, pentru prejudiciul suferit.Al doilea transport deturnat a fost reprezentat de 17,5 tone de carne de pui congelata, in valoare de 75.000 de euro, care trebuia transportata din Romania in Franta si care a fost descarcata la Budapesta. Al treilea transport a fost un camion plin cu lapte paseurizat care trebuia dus din Germania , in Romania. Laptele in valoare de 17.000 de euro a fost descarcat in Ungaria si incarcat intr-un alt camion, care s-a facut nevazut.Tot din Germania trebuia adus in Romania un transport in valoare de aproape 60.000 de euro reprezentat de 21 de tone de branzeturi si frisca pentru cafea. Si acesta a fost transbordat in Ungaria, intr-un alt camion, si a fost facut disparut. Ultimul transport deturnat a fost o cantitate de 22 de tone de fructe de padure, in valoare de 71.000 de euro, care trebuia sa ajunga din Ungaria, in Norvegia. A fost deturnat spre Romania, iar in localitatea Floresti din judetul Cluj a fost transbordat intr-un TIR cu numere de Bulgaria In final, instantele de judecata au obligat inculpatii sa achite un prejudiciu total de 291.000 de euro.