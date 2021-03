Turcia a decis retragerea din Conventia privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor

Decizia, anuntata printr-un decret prezidential publicat vineri, 19 martie, a atras imediat criticile principalului partid de opozitie, noteaza AFP, citat de AGERPRES Principalul partid de opozitie, CHP, a criticat aceasta decizie.Vicepresedinta CHP pentru drepturile omului, Gokce Gokcen, a scris pe Twitter ca abandonarea conventiei inseamna "a lasa femeile sa fie ucise".La randul sau, Zehra Zumrut Selcuk, ministrul familiei, muncii si serviciilor sociale, potrivit agentiei oficiale de presa, Anadolu, a afirmat ca Constitutia Turciei si reglementarile interne ar fi in schimb "garantia drepturilor femeilor". Anul trecut, 300 de femei au fost asasinate, potrivit grupului pentru apararea drepturilor We Will Stop Femicide.