Turist spaniol ranit cu un cutter in apropierea primariei din Paris. Agresorul ar fi roman

Incidentul a avut loc aproximativ la ora 16.30. Agresorul a atacat cu cutterul un cuplu de turisti. Femeia a scapat nevatamata, dar barbatul a fost ranit la gat si a ajuns la spital. Agresorul, imobilizat rapid de trecatori si de politisti , a fost incoerent in momentul in care a fost retinut. El nu este in evidenta serviciilor de politie si de informatii, astfel ca nu este favorizata pista unui atac terorist.Le Figaro noteaza ca spaniolul si partenera sa se aflau la o statie de biciclete cu intentia de a lua o bicicleta in momentul in care a izbucnit un conflict cu barbatul celalalt. "A existat o disputa. Agresorul si turistul spaniol se pare ca au vrut aceeasi bicicleta. Tensiunea a crescut rapid si barbatul a scos un cutter si l-a lovit pe turist la gat", a declarat o sursa din politie. Turistul este la spital, iar viata sa nu este in pericol , a precizat jurnalul francez. Parchetul din Paris a deschis o ancheta pentru tentativa de omor.