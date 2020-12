Ucraina adopta o noua lege anticoruptie dupa un scandal provocat de o decizie a Curtii Constitutionale privind declaratiile de avere

Insa noua lege a fost imediat criticata ca fiind prea laxista de catre militantii anticoruptie, in conditiile in care ea nu mai prevede inchisoare pentru acest fel de delict.In total 289 de deputati, mult mai multi decat minimul necesar de 226 de parlamentari, au votat in favoarea acestui document, ce mai trebuie sa fie promulgat de presedintele Ucrainei inainte de a intra in vigoare.Textul prevede maxim doi ani de "restrictionare de libertate" pentru functionarii ale caror bunuri declarate difera de valoarea lor reala de peste 8,4 milioane de hrivne (circa 250.000 de euro).In Ucraina, "restrictionarea de libertate" inseamna detentie intr-un centru special in conditii mai putin stricte. Spre deosebire de inchisoare, detinutii de aici dispun inclusiv de telefoane mobile si pot parasi centrul cu permisiunea administratiei.Invalidata de Curtea Constitutionala, legea precedenta in acest sens prevedea pana la doi ani de inchisoare daca valoarea declarata a bunurilor era cu cel putin 500.000 de hrivne (15.000 de euro) mai mica decat valoarea lor reala.Sesizata de un grup de circa 50 de deputati prorusi, Curtea Constitutionala a acestei foste republici sovietice a invalidat in octombrie mai multe masuri anticoruptie in vigoare de mai multi ani, considerandu-le prea severe. Ea a anulat inclusiv responsbilitatea penala pentru functionarii vinovati de declaratii de avere mincinoase si a ordonat blocarea accesului la toate declaratiile publicate online.Aceasta decizie a provocat critici in Ucraina si printre sustinatorii sai occidentali. Ea risca, potrivit expertilor, sa duca la suspendarea ajutorului financiar occidental, de care Kievul este foarte dependent.Presedintele Volodimir Zelenski a calificat-o drept "o amenintare la adresa securitatii nationale", cerand sa fie elaborate noi proiecte de lege anticoruptie.In ultimele luni, Occidentul si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu riscul unui pas inapoi in lupta impotriva coruptiei in Ucraina.