Ucraina da in judecata Rusia la CEDO pentru "asasinarea tintita" a unor opozanti, in afara unor conflicte armate

Acuzatiile guvernului ucrainean

Potrivit plangerii depuse vineri, asasinatele au fost comise "in Rusia si pe teritoriul altor state, inclusiv altor state membre ale Consiliului Europei (CoE), in afara unei situatii de conflict armat", a anuntat Curtea, cu sediul la Strasbourg.Aceasta "cerere interstatala" - o procedura prin care un stat da in jdecata la CEDO alt stat - este a noua depusa de catre Kiev impotriva Moscovei.Patru cereri sunt in curs de examinare la Consiliul Europei , din care Rusia si Ucraina fac parte, potrivit CEDO. Guvernul ucrainean acuza Rusia ca "nu efectueaza anchete cu privire la aceste operatiuni de asasinare" si de faptul ca "organizeaza in mod deliberat operatiuni de disimulare, vizand sa contracareze eforturi de a-i gasi pe vinovati", mai arata Curtea, fara sa ofere precizari cu privire la aceste asasinate.Kievul invoca o incalcare a dispozitiilor Conventiei europene a drepturilor omului cu privire la "dreptul la viata", precizeaza CEDO.Celelalte plangeri interstatale depuse de Kiev impotriva Moscovei - aflate in cus de examinare - privesc "evenimente care au avut loc in estul Ucrainei, inclusiv doborarea zborului MH17 al Malaysian Airlines, in iulie 2014", "numeroase incalcari ale Conventiei" in Crimeea si un "incident naval care a avut loc in Stramtoarea Kerci in 2018 si care a condus la confiscarea a trei nave ale Marinei ucrainene si echipajelor lor".Anexarea de catre Rusia, in 2014, a Peninsulei ucrainene Crimeea a fost urmata de un razboi sangeros cu separatisti prorusi in estul Ucrainei, soldat cu 13.000 de morti.