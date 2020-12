Ucraina vrea sa inscrie Cernobil in patrimoniul mondial UNESCO

Miniseria TV "Chernobyl"

Pentru a le proteja de efectele trecerii timpului si pentru a favoriza fluxurile de turisti, autoritatile de la Kiev doresc ca aceste vestigii, devenite martori ai celei mai grave catastrofe nucleare din istorie, sa fie inscrise de Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) pe lista patrimoniului mondial."Zona Cernobil este deja o atractie celebra in lumea intreaga", a declarat Maksim Polivko, un ghid turistic in varsta de 38 de ani, cu ocazia unei vizite la fata locului alaturi de o echipa de jurnalisti de la AFP."Din pacate, acest loc nu are un statut oficial", a continuat el, care spera ca aceasta initiativa ar fi de ajutor "pentru dezvoltarea de infrastructuri turistice".Ideea inscrierii zonei de excludere Cernobil in patrimoniul UNESCO a fost propusa de noul ministru ucrainean al Culturii, Oleksandr Tkacenko, numit in aceasta functie in urma cu sase luni, dupa o indelungata cariera in industria de televiziune."Este unul dintre teritoriile cele mai emblematice ale Ucrainei" si trebuie sa fie "conservat pentru omenire", a subliniat oficialul ucrainean intr-un interviu pentru AFP.In cazul in care initiativa va avea succes, Cernobil se va alatura unei liste prestigioase de situri protejate, precum mausoleul Taj Mahal din India, sanctuarul neolitic Stonehenge din Marea Britanie si abatia Mont-Saint-Michel din Franta Ocupand o suprafata echivalenta cu cea a Luxemburgului, zona de excludere din jurul Cernobil inconjoara pe o raza de 30 de kilometri centrala nucleara ce a fost avariata atunci cand cel de-al patrulea reactor al sau a explodat in data de 26 aprilie 1986.Dupa ce a incercat intr-o prima faza sa ascunda producerea accidentului, conducerea fostei U.R.S.S., din care Ucraina facea parte pe atunci, a recunoscut in cele din urma amploarea si gravitatea catastrofei si a evacuat sute de mii de persoane.Zeci de mii de "lichidatori" au fost de asemenea mobilizati, cu mijloace de protectie rudimentare, pentru a construi un sarcofag in jurul reactorului avariat si pentru a incerca sa curete teritoriile contaminate.In prezent, recucerirea acelor terenuri de catre natura este tot mai vizibila: drumurile se ingusteaza, fiind "devorate" de buruieni, iar casele incep sa dispara sub zone impadurite, unde animalele salbatice devin tot mai numeroase.In Pripiat, la cativa kilometri de centrala avariata, patrunderea in imobilele de locuit este oficial interzisa din cauza riscului de prabusire.Desi autoritatile considera ca oamenii nu vor mai putea sa locuiasca in acest oras in conditii de siguranta timp de 24.000 de ani, zona atrage tot mai multi turisti aflati in cautarea unor senzatii tari.Anul trecut, succesul mondial al miniseriei TV "Chernobyl", produsa de postul american HBO, a determinat aparitia unei noi generatii de vizitatori, mari amatori de selfie-uri.Inainte de izolarea populatiei la domiciliu din cauza pandemiei de COVID-19, Chernobil a atras in 2019 numarul record de 124.000 de turisti, comparativ cu cei 72.000 din anul precedent.Situl ucrainean ar putea sa atraga chiar si un milion de turisti pe an, a declarat, entuziasmat, Aleksandr Tkacenko.Acelasi ministru insista totusi asupra necesitatii de a ii face pe turisti sa inteleaga ca o astfel de vizita nu este "o simpla aventura intr-un teritoriu inedit".Cu ajutorul expertilor, Ministerul Culturii din Ucraina doreste sa pregateasca programe de calatorii ce vizeaza "perceperea zonei ca un loc de reculegere, care trebuie sa ne invete anumite lucruri" intr-o epoca marcata de o criza de mediu globala.Pentru ministrul Tkacenko, mostenirea istorica a orasului Cernobil nu se rezuma doar la o tragedie, intrucat catastrofa din 1986 "a fortat" autoritatile sovietice "sa spuna adevarul", "declansand un proces de democratizare", care a dus la dezmembrarea fostei U.R.S.S. in 1991.Ucraina pregateste un dosar pentru a il depune la UNESCO inainte de sfarsitul lunii martie, iar un grup de experti ai acestei organizatii ar trebui sa viziteze apoi zona in vara anului 2021. Decizia finala este asteptata cel mai devreme in 2023."Inainte, toata lumea se ocupa de sarcofag", o noua sapa din otel ce a fost inaugurata in 2019 deasupra ramasitelor reactorului avariat, cu scopul de a asigura securitatea zonei pentru urmatorii 100 de ani, a declarat Oleksandr Tkacenko.Acum, spune ministrul ucrainean, "a sosit momentul" sa facem acest lucru.