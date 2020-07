UE a decis sa scoata Serbia si Muntenegru de pe lista tarilor sigure pentru calatorii

Presedintia germana a Consiliului UE a propus excluderea Serbiei si a Muntenegrului de pe lista respectiva ca urmare a recrudescentei cazurilor de COVID-19 in cele doua state. Lista actualizata va fi publicata in viitorul apropiat.UE discuta, de asemenea, despre posibila excludere a Algeriei si a Marocului de pe lista tarilor sigure, dar multe state membre se opun unui asemenea scenariu intrucat numarul noilor persoane infectate cu noul coronavirus in cele doua tari este relativ mic.Dupa excluderea Serbiei si a Muntenegrului, pe lista tarilor terte sigure raman 13 nume: Algeria, Australia, Canada, China, Georgia, Japonia, Maroc, Noua Zeelanda, Rwanda, Coreea de Sud, Thailanda, Tunisia si Uruguay. In pofida prezentei Chinei pe lista, calatoriile dinspre acest stat vor fi permise numai daca autoritatile chineze vor permite intrarea calatorilor din UE. Conditia reciprocitatii nu se aplica in cazul altor tari aflate pe lista.Intr-o reuniune desfasurata luni, Luxemburgul si Ciprul au sustinut includerea Emiratelor Arabe Unite pe lista pe baza datelor furnizate de autoritatile cipriote, dar alte state membre s-au opus, au explicat diplomati europeni.La 30 iunie, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o recomandare privind ridicarea graduala a restrictiilor asupra calatoriilor neesentiale dinspre tari terte, fiind elaborata o lista de 15 state din care vor fi permise calatoriile catre blocul comunitar incepand de la 1 iulie. Lista este reanalizata si actualizata la fiecare 15 zile.Criteriile pentru determinarea tarilor terte pentru care actualele restrictii de calatorie trebuie sa fie ridicate acopera in particular situatia epidemiologica si masurile de izolare, inclusiv distantarea fizica, precum si considerente de natura economica si sociala. Ele sunt aplicate in mod cumulativ.Referitor la situatia epidemiologica, tarile terte listate trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii in special:- numarul noilor cazuri de COVID-19 in ultimele 14 zile si raportat la 100.000 locuitori sa fie apropiat sau inferior mediei Uniunii Europene;- tendinta stabila sau descendenta a noilor cazuri in aceasta perioada in comparatie cu precedentele 14 zile;- raspunsul general la COVID-19 luand in calcul informatiile disponibile, printre care aspecte precum testarea, supravegherea, urmarirea contactilor, izolarea, tratamentul si raportarea, precum si fiabilitatea informatiilor si, daca este necesar, scorul mediu total pentru Reglementarile de Sanatate Internationale (IHR) - trebuie sa se tina cont, de asemenea, de informatiile furnizate de delegatiile UE cu privire la aceste aspecte;- reciprocitatea ar trebui sa fie luata in calcul periodic si de la caz la caz.Pentru tarile unde continua sa se aplice restrictii de calatorie, ar trebui sa fie exceptati cetatenii UE si membrii familiilor lor si rezidentii in UE cu viza de lunga sedere, precum si membrii familiilor lor.Aceasta recomandare a Consiliului UE nu este un instrument cu obligativitate juridica. Autoritatile statelor membre raman responsabile pentru implementarea continutului recomandarii. Ele pot, in deplina transparenta, sa ridice doar gradual restrictiile de calatorie catre tarile listate