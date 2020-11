UE aloca inca 100 milioane euro pentru ca tarile cu venituri mici si medii sa aiba acces la vaccinuri impotriva COVID-19

Suma va fi alocata sub forma de granturi

Vaccinurile vor fi achizitonate si livrate tarilor

Ce este COVAX

"Uniunea Europeana a anuntat astazi, 12 noiembrie, ca va contribui cu o suma suplimentara de 100 de milioane euro, sub forma de granturi, pentru ca, prin intermediul mecanismului COVAX, tarile cu venituri reduse si medii sa aiba acces la viitorul vaccin impotriva COVID-19. Fondurile vor veni in completarea celor 400 de milioane euro, reprezentand garantii pe care UE le-a angajat deja pentru COVAX, Uniunea devenind astfel unul dintre principalii donatori", a anuntat CE.Odata cu aceasta noua contributie, UE isi intensifica, in continuare, investitiile in sprijinul redresarii mondiale.In cadrul editiei virtuale a Forumului pentru pace de la Paris, unde liderii mondiali si organizatiile internationale discuta despre raspunsul global si redresarea in urma pandemiei, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , a declarat ca in plina pandemie distrugatoare de COVID-19, este clar ca redresarea la nivel mondial va fi posibila numai daca toti cei care au nevoie de vaccinuri sigure si eficace vor avea acces la acestea."UE isi intensifica sprijinul acordat mecanismului COVAX in acest scop si sunt mandra ca Team Europe aduce o contributie majora la aceasta initiativa. Impreuna putem face ca redresarea la nivel mondial sa devina o realitate", a spus ea.Suma propusa, de 100 de milioane euro din rezerva generala a celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare (FED), ii va fi alocata, sub forma de granturi, organizatiei Gavi, Alianta Mondiala pentru Vaccinuri si Imunizare, in calitate de administrator al mecanismului COVAX. Acest mecanism mondial isi propune sa asigure un acces universal si echitabil la vaccinurile impotriva COVID-19."UE demonstreaza seriozitatea angajamentelor sale de a nu lasa pe nimeni in urma si de a face ca vaccinul impotriva COVID-19 sa constituie un bun public mondial. Cu aceasta suma suplimentara de 100 de milioane euro, ce va fi acordata sub forma de granturi, UE isi uneste fortele cu partenerii internationali, in spirit de solidaritate si de multilateralism, si va contribui la garantarea unor optiuni de cumparare a viitoarelor vaccinuri impotriva COVID-19 pentru cei care au cea mai mare nevoie de acestea, in tarile din Africa, zona Caraibilor si Pacific", spune Jutta Urpilainen, comisarul pentru parteneriate internationale.Pana in prezent, la mecanismul COVAX participa 184 de tari, 92 dintre acestea fiind economii cu venituri mici si medii, eligibile sa aiba acces la vaccinuri impotriva COVID-19 prin intermediul angajamentului prealabil de achizitie al mecanismului COVAX coordonat de Gavi. Prin intermediul acestui grant, Comisia si partenerii sai vor garanta optiuni de cumparare a viitoarelor vaccinuri impotriva COVID-19 pentru toti participantii la instrument, inclusiv pentru tarile din Africa, zona Caraibilor si Pacific."Lectia cea mai clara din tot ce am invatat in acest an este ca solidaritatea ne insufla forta. COVAX este un exemplu in acest sens. Prin aceasta contributie suplimentara, suntem cu un pas mai aproape de obiectivul de a finanta achizitionarea a 2 miliarde de vaccinuri pentru populatiile cele mai vulnerabile din 92 de tari cu venituri reduse si medii. Anul viitor va fi nevoie insa de mai mult sprijin pentru a produce si a distribui, de indata ce va fi disponibil, un vaccin sigur si eficace in intreaga lume. Nu vom precupeti niciun efort in aceasta privinta", afirma Stella Kyriakides, comisarul pentru sanatate si siguranta alimentara.Acest sprijin sub forma de granturi va completa in mod strategic garantiile bancare in valoare de 400 de milioane euro pe care UE le va pune la dispozitia organizatiei Gavi prin intermediul Bancii Europene de Investitii (BEI) in cadrul Fondului european pentru dezvoltare durabila (FEDD), ridicand contributia totala a UE pentru COVAX la 500 de milioane euro. Garantia in valoare de 400 de milioane euro a fost, de asemenea, semnata joia aceasta.Mai multe state membre ale UE contribuie, de asemenea, la COVAX si la obiectivele sale subiacente, evidentiind inca o data forta Team Europe, care mobilizeaza astfel peste 870 de milioane euro pentru COVAX, din care 100 de milioane euro in granturi UE si 400 de milioane euro in garantii. Cifrele includ, de asemenea, noi contributii anuntate astazi de Franta (100 de milioane euro), Spania (50 de milioane euro) si Finlanda (2 milioane euro).Vaccinurile vor fi achizitionate si livrate tarilor de catre Divizia de aprovizionare a UNICEF si Fondul reinnoibil de acces la vaccinuri al PAHO.COVAX este pilonul destinat vaccinurilor din cadrul acceleratorului accesului la instrumentele de combatere a COVID-19, o colaborare mondiala vizand accelerarea crearii, producerii si accesului echitabil la teste de depistare, la tratamente si la vaccinuri impotriva COVID-19.Mecanismul COVAX urmareste achizitionarea a 2 miliarde de doze pana la sfarsitul anului 2021. Astfel se va contribui la dezvoltarea unui portofoliu diversificat de vaccinuri, de la diferiti furnizori, cu tehnologii stiintifice, termene de livrare si preturi diferite. COVAX este un mecanism de partajare a riscurilor: reduce riscul cu care se confrunta producatorii - de a investi fara a fi siguri de cererea viitoare - si cel cu care se confrunta tarile - de a nu dispune de un vaccin eficace. Comisia Europeana este hotarata sa asigure faptul ca oricine are nevoie de vaccin il poate face, oriunde in lume, nu doar acasa, si sa promoveze astfel sanatatea la nivel mondial. Acesta este motivul pentru care, incepand cu 4 mai 2020, Comisia a colectat aproape 16 miliarde euro in cadrul Raspunsului mondial la criza provocata de coronavirus, actiunea mondiala prin intermediul careia se vizeaza asigurarea accesului universal la teste de depistare a noului virus si la tratamente si vaccinuri impotriva acestuia, precum si redresarea economica mondiala. La aceasta actiune, Team Europe a contribuit astfel: statele membre ale UE (3,1 miliarde euro), Comisia Europeana (peste 1,4 miliarde euro) si BEI (aproape 2 miliarde euro promise in mai si 4,9 miliarde euro promise in iunie).Participarea UE la COVAX va fi complementara negocierilor UE aflate in curs de desfasurare cu societatile farmaceutice care produc vaccinuri, lansate in cadrul Strategiei UE privind vaccinurile. Eforturile UE indreptate catre dezvoltarea si producerea unui vaccin eficace vor fi benefice pentru intreaga comunitate mondiala. Investitiile UE in cresterea capacitatii de productie vor fi in serviciul tuturor tarilor care au nevoie de ajutor. Prin angajamentele prealabile de achizitie, Comisia le solicita producatorilor sa isi puna la dispozitie capacitatea de productie pentru a aproviziona toate tarile si indeamna la libera circulatie a vaccinurilor si a materialelor, fara restrictii la export. De exemplu, societatea farmaceutica Sanofi-GSK, cu care Comisia a incheiat in septembrie un angajament prealabil de achizitie se va stradui sa furnizeze o parte semnificativa a ofertei sale de vaccinuri prin intermediul mecanismului COVAX.Liderii mondiali si organizatiile internationale participa la aceasta a treia editie, virtuala, a Forumului pentru pace de la Paris, initiata de presedintele Frantei, Emmanuel Macron , pentru a revigora guvernanta colectiva, cooperarea internationala si multilateralismul intr-o perioada de provocari din ce in ce mai mari, cand normele si institutiile internationale sunt contestate. Discutiile din acest an, in cadrul temei generale "Reviriment catre o lume mai buna", se vor axa pe imbunatatirea guvernantei globale in materie de sanatate si pe promovarea finantarii proiectelor ecologice.Citeste si: T otul despre vaccinul anti-COVID care va ajunge in Romania in 2021. "Administrarea va fi in 2 doze la un interval de timp" Citeste si: Vaccinul finantat de Bill Gates da rezultate. Ce concluzii au medicii dupa prima faza a studiului clinic