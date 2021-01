Uniunea Europeana a stabilit ca certificatele de vaccinare sa arate la fel in toate tarile membre

"Credem ca ar trebui sa putem fi de acord asupra unor elemente comune care sa fie incluse in certificatele de vaccinare in scopuri medicale. Si intr-o etapa ulterioara vom stabili in ce circumstante vor putea fi utilizate aceste certificate", a declarat presedintele CE, potrivit site-ului institutiei Uniunea Europeana a lansat un apel la evitarea calatoriilor neesentiale intre tarile din bloc pentru a face fata amenintarii noilor mutatii ale coronavirusului, apreciind situatia sanitara "foarte grava", la finalul unui summit prin videoconferinta al celor 27, organizat joi.Cetatenii Uniunii Europene si cei din afara blocului care calatoresc in Franta sunt obligati sa prezinte un test PCR negativ la intrarea in tara, efectuat cu cel mult 72 de ore, incepand de duminica.