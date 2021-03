Oficial francez: UE nu exclude actiuni judiciare impotriva AstraZeneca din cauza livrarilor reduse de vaccin

"Exista ingrijorare si mai mult, fara indoiala un anumit numar de incalcari ale contractului, iar Europa nu va fi vreo jucarie simpatica de plus care sa dea bani fara sa astepte nimic in schimb", a spus oficialul la postul Radio Classique."Ne aparam interesele. Pot exista actiuni judiciare. Nu este exclus", a adaugat el. AstraZeneca a anuntat sambata trecuta noi intarzieri ale livrarilor de vaccin impotriva coronavirusului pentru UE , invocand restrictii de export."Trebuie sa facem presiuni, suntem mai puternici ca europeni decat daca Franta ar actiona de una singura", a apreciat Beaune. "Inaintea actiunilor judiciare, exista presiunea politica sau chiar a consiliului de administratie, in interiorul firmei"."Daca va fi nevoie de actiuni judiciare, le vom efectua, dar asta dureaza. Astazi, urgenta este productia", a mai spus secretarul de stat.Presedintele Frantei, Emmanuel Macron , a anuntat luni suspendarea vaccinarii cu produsul AstraZeneca. El a dat asigurari ca actioneaza conform unei "strategii europene", dupa mai multe cazuri de tromboza in urma administrarii vaccinului Joao Vale de Almeida, primul ambasador al UE in Regatul Unit, a declarat luni pentru BBC ca blocul european nu sustine decizia de suspendare a vaccinului AstraZeneca in unele tari, dar in caz de dubii "primeaza principiul precautiei", semnaleaza dpa. Pana acum, este vorba de decizii la nivel de guverne nationale, a precizat el.Ministrul britanic de externe, Dominic Raab, a sustinut insa ca produsul respectiv nu prezinta pericole. "Tari diferite au abordari diferite, dar va pot spune perfect clar ca agentia de reglementare britanica, agentia de reglementare europeana si Organizatia Mondiala a Sanatatii spun ca vaccinul AstraZeneca este sigur si oamenii ar trebui sa si-l faca in continuare", a insistat el, tot la BBC.Beaune a declarat ca spera ca vaccinul AstraZeneca va putea fi utilizat din nou dupa un verdict stiintific, dar a reamintit ca se folosesc si alte vaccinuri, deci cel in cauza "nu este alfa si omega" campaniei de vaccinare.Conform oficialului, UE va produce pana la sfarsitul anului intre doua si trei miliarde de doze de vaccin, ajungand astfel primul producator mondial, la egalitate cu Statele Unite.