Regele Norvegiei, regina si printul mostenitor au ajuns la Gjerdrum. Un al cincilea cadavru, descoperit dupa alunecarea de teren

"Cu putin timp inainte de ora 6, a fost descoperit trupul unei persoane decedate"⁷⁷, a precizat politia intr-un scurt comunicat de presa.La Ask, in municipalitatea Gjerdrum, la 25 de kilometri nord-est de Oslo, o alunecare de teren a avut loc in dimineata zilei de 30 decembrie, ingropand peste zece case si 31 de imobile si ducand la evacuarea a circa o mie de persoane.Terenul unde a avut loc alunecarea are o compozitie argiloasa, specifica Norvegiei si Suediei, care poate deveni fluida si se poate prabusi cu usurinta, dar probabilitatea producerii unui fenomen similar in regiune ramane scazuta, estimeaza Directia norvegiana a apelor si energiei (NVE).Unele dintre locuinte s-au deplasat pe o distanta de pana la 400 de metri.La locul dezastrului, se poate vedea un crater imens, pe versantul unui deal, acoperit de resturile caselor si de zapada care a cazut dupa producerea incidentului.Regele Harald, sotia acestuia Sonja si fiul lor, printul mostenitor Haakon, au ajuns la fata locului in cea de-a doua parte a diminetii.Politia a publica vineri o lista cu numele a zece persoane disparute, doi copii cu varste de 2 si 13 ani si opt adulti.Autoritatile au anuntat sambata identitatea persoanei descoperite in ziua precedenta. Este vorba despre un barbat de 31 de ani, Eirik Gronolen.Rezidentii evacuati, gazduiti in hoteluri din regiune, nu se pot intoarce in locuinte intrucat terenul este in continuare instabil.