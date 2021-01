Un al saptelea cadavru, descoperit dupa alunecarea de teren din Norvegia

"Exista inca speranta ca vom gasi supravietuitori in zona alunecarii de teren. Deci, ramane in continuare o operatiune de salvare pana cand se va decide altfel", a declarat un oficial al politiei, Bjorn Christian Willersrud, in cadrul unei conferinte de presa.Locuitorii au depus lumanari langa locul tragediei. Printre cele sapte cadavre gasite, cinci au fost identificate - cel al unui barbat de 31 de ani, descoperit la 1 ianuarie, cel al unei femei de 54 de ani si cel al fiului ei de 29 de ani, precum si cel al unui barbat de 40 de ani si al fetitei sale de doi ani.Politia norvegiana a publicat vineri o lista cu numele a zece persoane disparute, doi copii si opt adulti.La Ask, in municipalitatea Gjerdrum, la 25 de kilometri nord-est de Oslo, o alunecare de teren a avut loc in dimineata zilei de 30 decembrie, ingropand peste zece case si 31 de imobile si ducand la evacuarea a circa o mie de persoane.Terenul unde a avut loc alunecarea are o compozitie argiloasa, specifica Norvegiei si Suediei, care poate deveni fluida si se poate prabusi cu usurinta, dar probabilitatea producerii unui fenomen similar in regiune ramane scazuta, estimeaza Directia norvegiana a apelor si energiei (NVE).Unele locuinte s-au deplasat pe o distanta de pana la 400 de metri.Rezidentii evacuati, gazduiti in hoteluri din regiune, nu se pot intoarce in locuinte intrucat terenul este in continuare instabil.