Un fost lider al sarbilor bosniaci, Momcilo Krajisnik, condamnat pentru crime de razboi, a murit de COVID-19

Considerat unul dintre cei mai apropiati colaboratori ai lui Radovan Karadzic, liderul politic al sarbilor bosniaci in timpul conflictului armat din anii 1990, Momcilo Krajisnik a murit in dimineata zilei de marti intr-un spital din Banja Luka (nord), a anuntat institutia spitaliceasca intr-un comunicat, citat de postul public RTRS.Momcilo Krajisnik, care avea 75 de ani, a fost in timpul razboiului intercomunitar din Bosnia (1992-1995) presedintele parlamentului sarbilor bosniaci.El a fost internat la spital la sfarsitul lui august din cauza agravarii starii sale de sanatate dupa ce a contractat noul tip de coronavirus.Arestat in aprilie 2000 la Pale, langa Sarajevo, fief al sarbilor bosniaci in timpul razboiului, Momcilo Krajisnik a fost condamnat in prima instanta, in 2006, de catre Tribunalul Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPIY), la 27 de ani de inchisoare pentru crime de razboi, dar achitat pentru genocid. Aceasta sentinta a fost redusa in martie 2009 la 20 de ani, dupa inaintarea unui apel. In final, el a fost declarat vinovat de "expulzare, stramutari fortate si persecutare de civili non-sarbi in Bosnia". El a fost eliberat in 2013.Conflictul armat din Bosnia s-a soldat cu circa 100.000 de morti si 2,2 milioane de refugiati.