Un imigrant din Senegal s-a chinuit minute in sir sa salveze un batran cazut intr-un rau, in Spania, in timp ce trecatorii filmau VIDEO

Hoy en Bilbao (Euskal Herria), un senor de 72 anos que paseaba por el puente, se cayo inconsciente a la ria.



Dos inmigrantes senegaleses se tiraron rapidamente al agua al verlo caer del puente, jugandose su propia vida, consiguieron rescatarlo y literalmente le salvaron la vida. pic.twitter.com/787wShRsih - Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) June 20, 2021

SAVED BY STRANGERS: A 72 year-old man who fell from a pedestrian bridge into a river has a narrow escape after three Senegalese immigrants and an off-duty police officer jump into murky waters to rescue him. https://t.co/mzZiZA1Kh9 pic.twitter.com/JyH3lXhPP7 - ABC News (@ABC) June 25, 2021

Cand a vazut omul in apa, tanarul nu a stat pe ganduri si s-a aruncat in rau. Timp de 15 minute s-a chinuit sa-l tina la suprafata, pana au venit salvatorii. Persoanele care treceau prin zona s-au limitat la a filma incidentul si nu l-au ajutat, potrivit Reuters Totul s-a intamplat in orasul Bilbao din nordul Spaniei."Oamenii stateau si se uitau, iar unii incepusera si sa filmeze, dar nimeni nu a putut sa-l ajute. Era o situatie in care puteam sa ajut pentru ca stiu sa inot si stiam ca pot sa o fac", a declarat Diouf.Tanarul din Senegal a venit in Spania in urma cu patru ani si lucreaza intr-un coafor. Filmarea a devenit virala pe internet, iar simpatizantii lui Diouf au deschis o petitie prin care cer ca tanarul sa primeasca drept de resedinta in Spania dupa gestul sau eroic.