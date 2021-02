Un nor de praf de nisip din Sahara urmeaza sa traverseze in weekend Europa. Norul ar putea ajunge pana in Norvegia

Aerul s-ar putea degrada

Un nor "important" si "dens" de praf din Sahara se deplaseaza catre nord si "ar urma sa atinga anumite parti ale Europei in weekend si la inceputul saptamanii viitoare", a anuntat vineri, intr-un comunicat, Copernicus.Volumul principal ar urma sa se concentreze asupra estului Spaniei si nordului Frantei, insa norul ar putea ajunge pana in Norvegia. "Am observat evenimente similare in ultimele saptamani, cu impacturi semnificative asupra calitatii aerului in regiunuile afectate", declara directorul stiintific Copernicus Mark Parrington. "Credem ca se va intampla la fel in acest eveniment viitor, desi nu este inca sigur in ce masura coloana va fi vizibila cu ochiul liber", spune el."Coloanele de praf din desert pot inrosi cerul, limita vizibilitatea sau pata masini si ferestre, din cauza depunerii de praf, insa aceste impacturi sunt dificil de prevazut cantitativ cu patru cinci-zile inainte" , noteaza el. Copernicus preconizeaza, in schimb, o degradare a calitatii aerului in Spania Franta si poate in Regatul Unit si tarile Benelux si avertizeaza cu privire la impactul acestor prafuri asupra cailor respiratorii si unor depuneri pe sol, mai ales in cazul intreprinderilor.Un precedent nor de praf a trecut peste Europa in perioada 4-8 februarie si a antrenat depuneri de mai multe micrograme de particule pe metrul patrat in mare parte din sudul Europei - o cantitate "de cateva sute de ori mai mare" decat media, anunta atunci Copernicus.