Un renumit medic belgian, specializat in lupta cu Ebola si HIV: "Nu trebuie sa adoptam o abordare de tip buldozer si sa inchidem toate tarile!"

"Suntem doar la inceputul pandemiei. Nu exista niciun motiv pentru care, dupa ce a luat o asemenea amploare, virusul sa dispara brusc. Deocamdata, n-am dezvoltat imunitate de grup, nici macar in Suedia , unde strategia indeplinirii acestui obiectiv a esuat. Doar intr-un an, doi, vom putea spune care a fost cea mai eficienta strategie in lupta cu pandemia", a declarat medicul Peter Piot pentru "Le Monde", conform adevarul.ro.Potrivit sursei citate, Peter Piot a declarat ca "va trebui sa convietuim cu COVID-19, asa cum convietuim cu HIV"., a mai declarat medicul belgian pentru "Le Monde" , citat de adevarul.ro Peter Piot a mai declarat ca in pandemia COVID-19, "reactia trebuie sa difera, in functie de situatia locala si cea regionala"., a mai declarat medicul belgian, care este unul dintre cei care au descoperit virusul Ebola, si, intre 1995 si 2008, a condus proiectul UNAIDS, initiat de Organizatia Natiunilor Unite (ONU), in lupta cu HIV si cu Ebola.