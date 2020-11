Povestea romanului ajuns erou in Spania. A salvat de la inec un sofer luat de ape, dar ar fi vrut sa ramana anonim

Baciu se afla la volan, in apropiere de Osuna, dar s-a oprit cand a observat o masina luata de ape. Masina, condusa de Juan Antonio, era pe punctul de a intra pe autostrada cand a fost surprinsa de forta unui torent urias. Vehiculul a fost proiectat peste gardul care separa drumul de serviciu de autostrada, dupa ce nivelul apei a crescut atat de mult incat soferul a pierdut complet controlul si nu mai putea iesi din masina, scrie cotidianului spaniol El Pespunte Acela a fost momentul in care Mihai, fara sa ezite vreo clipa, si-a abandonat TIR-ul si a fugit spre dubita inghitita de ape. "Cand m-am apropiat de dubita, am observat ca soferul era prea calm si asta m-a speriat foarte tare. M-am temut ca a facut infarct", a povestit romanul pentru publicatia spaniola El Pespunte.Mihai a incercat sa sparga geamul din spate, dar nu a reusit. A realizat ca singura optiune era sa se urce pe masina, ceea ce a si facut. De acolo, a spart un geam si, cu ajutorul altor muncitori, l-a scos pe Juan Antonio, soferul blocat in cabina dubitei, din masina inghitita de ape.Spaniolul i-a multumit in mod special soferului roman si a marturisit ca isi pierduse aproape orice speranta ca va supravietui."Salvatorul meu voia sa ramana anonim, dar gestul lui a salvat o viata", a spus Juan Antonio.Seara, Mihai l-a sunat pe tanarul caruia i-a salvat viata. "Am facut rost de numarul de telefon al lui Juan Antonio si l-am sunat. Cand am aflat ca se simte bine, m-am bucurat ca un copil mic". Gestul romanului a impresionat opinia publica din Spania, spun jurnalistii iberici.