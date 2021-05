Unde pot fi savurate ''Pfizerr'' sau ''Monderna'', noile cocktailuri inspirate de vaccinuri

"Ideea a aparut cand am servit cateva bauturi in compania unor prieteni", a declarat Tomislav Perko, proprietarul "Roots juice&cocktail bar" situat in centrul capitalei Croatiei. "Serveam cateva cupe de 'Penicilline' (un cocktail cunoscut in toata lumea) cand cineva a intrebat de ce nu oferim 'Pfizer' sau ceva similar'', a spus Perko.De aici a aparut ideea crearii a patru cocktailuri inspirate din cele patru vaccinuri cele mai cunoscute, combinand in fiecare ingrediente legate de originea serului si de compania producatoare. Si, desigur, cocktailul este servit dintr-o seringa."Alcoolul de baza pentru fiecare cocktail vine din tara care produce vaccinul", de exemplu Pfizerr, dezvoltat de compania americano-germana Pfizer/Biontech, este un amestec de whisky american si de Jagermeister german, a subliniat Perko.Desigur, vodca este alcoolul de baza pentru Sputnjik 6 (inspirat din vaccinul rusesc Sputnik V), in timp ce pentru Astra Zenecca, vaccinul european cel mai utilizat in prezent si creat de consortiul suedezo-britanic AstraZeneca, s-a optat pentru gin.Alte ingrediente folosite au de asemenea conotatii medicale, precum bauturile din ierburi amare Aperol sau Firewater bitter, alaturi de sucuri si extrase naturale din fructe care asigura si ajuta la ameliorarea imunitatii organismului. "Este o oferta delicioasa si un prilej pentru clienti sa intre in vorba comandand bauturi legate de un subiect care ne-a afectat luni de-a randul", a explicat Tomislav Perko.Clientul trebuie sa injecteze el ultima doza din seringa care insoteste cocktailul, iar la sfarsit acesta primeste si un mic certificat in care scrie cate doze de Astra Zenecca, sau Sputnjik 6 a primit. La momentul denumirii cocktailurilor, s-a optat pentru a modifica usor numele original al vaccinului, pentru a evita orice eventuala confuzie, a explicat patronul micului bar de pe strada Tomiceva, in apropiere de centrul vechi al orasului.Numarul dozelor nu este limitat ca in cazul vaccinurilor adevarate, au fost astfel clienti care au primit patru doze diferite in aceeasi dupa-amiaza, desi se recomanda sa se bea cea de-a doua doza in termen de minimum doua saptamani.