Ungaria redeschide scolile si gradinitele dupa o campanie de doua zile de testare in masa a personalului din invatamant

Campania de testare Covid-19 a profesorilor si a personalului scolar, desfasurata sambata si duminica, a fost anuntata in Ajunul Craciunului, dupa ce autoritatile au anuntat pentru prima data testari in masa in luna noiembrie.Testarile au fost gratuite si s-au realizat pe baza de voluntariat. Pentru a se putea testa, cei interesati s-au putut programa din timp, la unul dintre ele 99 de puncte aflate in Budapesta si in restul tarii.La campanie au participat 263 de echipe de testare, formata din studenti si absolventi de medicina.Potrivit datelor Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), Ungaria are o rata de 335 de cazuri la 100.000 de locuitori, peste cea a Romaniei (319 la 100.000 de locuitori), rata deceselor asociata Covid-19 fiind dubla fata de cea a Romaniei.