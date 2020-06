Universitatea Oxford produce deja un vaccin impotriva COVID-19, aflat in stadiul cel mai avansat de testare, pentru a-l putea lansa pe piata imediat, daca se va dovedi ca functioneaza

Ziare.

Jenner Institute, infiintat in 2005, face parte din Departamentul de Medicina din Nuffield al Universitatii Oxford si are ca scop dezvoltarea de vaccinuri pentru boli de mare importanta pentru sanatatea publica mondiala, precum malaria, turbeculoza, sau SIDA.Potrivit declaratiilor facute de Prieto-Alhambra intr-un interviu radiofonic, Jenner Institute spera sa obtina rezultate definitive ale testelor clinice, pentru a demonstra eficacitatea vaccinului, la sfarsitul lui octombrie, sau inceputul lui decembrie."Jenner Institute lucreaza la unul dintre vaccinurile aflate in stadiul cel mai avansat, deja in faza 3, recrutand sute de pacienti, si spera sa aiba rezultate pana in octombrie sau sfarsitul lui decembrie. Va fi primul care va fi comercializat", a declarat cercetatorul spaniol."Laboratorul si-a asumat riscul de a incepe sa produca deja vaccinul, pentru a-l putea lansa pe piata imediat, daca se dovedeste ca functioneaza. Laboratorul da asigurari ca va functiona. Faza 1 si 2 par sa functioneze", a subliniat Prieto-Alhambra.Expertul spaniol a recunoscut ca "Inca nu avem rezultate privind eficacitatea sa. Nu stim in ce masura protejeaza", a spus el, precizand ca trebuie realizat "un studiu la scara mare, cu pana la 10.000 de persoane, pentru a-l putea testa".