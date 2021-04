Tarile europene, pregatite sa inceapa vaccinarea cu Johnson&Johnson. Livrarile au fost reluate dupa o saptamana de pauza

Ministerul german al Sanatatii a anuntat ca va incepe livrarile de vaccinuri catre statele federale, pentru a fi utilizate in curand in centrele de vaccinare, si ca medicii de familie ar trebui sa reia utilizarea vaccinului incepand de miercuri, in timp ce Franta va primi vaccinul de saptamana urmatoare. Olanda a planificat sa inceapa sa utilizeze vaccinul dezvoltat de J&J saptamana viitoare.Putin peste 320.000 de doze au ajuns in zece din 30 de state membre ale Spatiului Economic European (SEE), incepand de miercuri, potrivit datelor Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC). Polonia si Olanda au constituit cea mai mare parte a stocurilor, cu 117.600 si, respectiv, 79.200 doze.Aceasta este doar o mica parte din cele 134 de milioane de doze de vaccinuri pentru Covid-19 livrate de la lansarea campaniilor de vaccinare in urma cu aproape patru luni si comparate cu livrarile mai mari de la Pfizer -BioNTech de-a lungul timpului.Dar sosirea celui de-al patrulea vaccin autorizat pentru utilizare in Europa ofera speranta, pe masura ce guvernele se lupta sa primeasca vaccinuri dupa un inceput lent, afectat de probleme de productie si de ingrijorari legate de siguranta.Regiunea se lupta, de asemenea, cu o crestere a numarului de infectii care a fortat unele tari sa reintroduca restrictii.J&J urmeaza sa livreze 55 de milioane de doze de vaccin catre UE pana la sfarsitul lunii iunie. Livrarile vor avea loc dupa ce Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a declarat marti ca a gasit o posibila legatura intre vaccinul J&J si problemele rare de coagulare a sangelui la adultii carora li s-au administrat vaccinul in Statele Unite, dar a spus ca beneficiile vaccinului cu o singura doza depasesc riscurile.J&J a declarat marti, in urma anuntului EMA, ca va relua livrarile in urma stirilor, dar nu a dat niciun detaliu cu privire la calendarul acestora.Compania a intrerupt livrarile martea trecuta, la doar cateva zile de la lansarea in UE, dupa ce autoritatile de reglementare din SUA si UE au lansat o investigatie asupra cheagurilor rare de sange la nivel cerebral, combinate cu un numar scazut de trombocite din sange, care au fost raportate la sase femei vaccinate.Foarte putine vaccinuri fusesera administrate in UE inainte de suspendarea transporturilor.In timp ce EMA a declarat ca vaccinul este sigur, a lasat la latitudinea statelor membre ale Uniunii Europene sa decida cum sa-l foloseasca, luand o pozitie similara cu cea folosita in cazul vaccinului dezvoltat de AstraZeneca.Autoritatile de reglementare americane vor decide la sfarsitul acestei saptamani daca vor relua utilizarea vaccinului de la J&J.Aproape 8 milioane de oameni din Statele Unite au primit vaccinul J&J.J&J a declarat ca lucreaza indeaproape cu autoritatile de reglementare si a mentionat ca nu a fost stabilita nicio relatie de cauzalitate clara intre cazurile de coagulare a sangelui si vaccinare.