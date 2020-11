Vaccinul anti-COVID va fi gratuit in Belgia. Liderii tarii isi propun sa imunizeze cel putin 70% din populatie

Guvernul belgian a anuntat intentia de a trata cel putin 70% din populatia tarii - 8 milioane de persoane - cu viitoarele vaccinuri impotriva Covid-19 si sa garanteze gratuitatea lor "pentru fiecare cetatean", relateaza AFP. Vaccinarea nu va fi obligatorie, dar se va face pe baza de voluntariat, mai arata autoritatile.Vaccinarea nu va fi obligatorie, dar va deschisa voluntarilor, s-a stabilit in cadrul conferintei. "Grupurile prioritare vor fi determinate pe baza avizelor stiintifice si a unei dezbateri sociale", se specifica intr-un comunicat de presa. UE a evocat pana acum "inceputul anului 2021" pentru disponibilitatea primelor doze de vaccin. Pana in prezent, Belgia s-a inscris pentru a primi 7,7 milioane de vaccinuri de la AstraZeneca (administrate in doua doze) si 5,5 milioane de la Johnson & Johnson , a spus agentia Belga, arata Hotnews.ro