Expertii europeni sustin ca vaccinurile existente sunt eficiente impotriva noii variante de coronavirus descoperita in Marea Britanie

Ministrul Sanatatii din Germania , Jens Spahn, a declarat ca vaccinurile raman la fel de eficiente in cazul noii tulpini, aceasta fiind concluzia expertilor autoritatilor europene, consultate in cursul zilei de duminica, 20 decembrie, noteaza HotNews.ro Noua tulpina a coronavirusului a fost observata in special in Marea Britanie si a determinat multe tari europene sa suspende zborurile dinspre si catre aceasta tara. Printre acestea se numara Romania, Olanda Franta si Germania. In plus, Londra a anuntat masuri inasprite de izolare in parti din Marea Britanie.In Italia a fost confirmat un prim caz de infectare cu noua tulpina de coronavirus descoperita in Marea Britanie, a anuntat duminica Ministerul italian al Sanatatii.Potrivit expertilor, nu exista indicii ca noua tulpina a coronavirusului SARS-CoV-2 ar fi mai letala decat cele precedente, insa ea este mai contagioasa.Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) nu a exclus duminica posibilitatea ca aceasta noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 sa circule deja in afara Marii Britanii si a cerut autoritatilor statelor membre ale UE sa ia masuri prompte, in special sa identifice rapid si sa izoleze persoanele venite din zonele afectate si contactii lor si sa intensifice testarea.