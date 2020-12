Valean: "2020 a fost anul unei severe crize de mobilitate". Comisia Europeana va sprijini investitiile in digitalizarea transporturilor

"Trebuie sa imbunatatim managementul mobilitatii inauntrul si in afara oraselor, mai ales in jurul nodurilor urbane de pe reteaua trans-europeana de transport. Avem nevoie de date si de interpretarea lor pentru a planifica mai bine mobilitatea. Strategia noastra este o platforma pentru viitor, dar ea nu poate deveni realitate decat cu sprijinul dvs, societatea civila, mediul academic, autoritatile locale, industrie. 2020 a fost anul unei severe crize de mobilitate.Transporturile au fost grav afectate, dar acum e momentul sa privim catre viitor. Mecanismul de rezilienta si redresare economica al Comisiei Europene va sprijini investitiile in mobilitatea curata, in digitalizarea sectorului de transport. Sper ca aceste investitii sa fie suplimentate de statele membre, de autoritatile locale, de sectorul privat.Orasele isi pot crea infrastructura de incarcare pentru masini electrice, pot cumpara flote noi pentru autobuze nepoluante, pot investi in metrou sau in terminale multimodale, logistice sau pentru pasageri. Proiecte exista, finantari exista", a subliniat Valean.Oficialul european a punctat, totodata, faptul ca, pana in anul 2050, transporturile trebuie sa-si reduca emisiile de gaze cu efect de sera cu 90%, iar pentru a se atinge aceasta tinta fiecare mod de transport trebuie sa contribuie."Am marcat primul an de mandat in functia de comisar european pentru Transporturi, prin adoptarea unei Strategii pentru mobilitate sustenabila si inteligenta. Intentia mea este sa punem bazele unei reforme pentru transporturile europene in urmatoarele decenii. Migram catre un sistem mai rezistent la crize, mai eficient, cu emisii scazute si cu un grad de siguranta si confort mai mare pentru cetateni.Pana in 2050, transporturile trebuie sa-si reduca emisiile de gaze cu efect de sera cu 90%. Pentru a atinge aceasta tinta fiecare mod de transport trebuie sa contribuie. Orasele si strategiile lor de mobilitate sunt, de asemenea, foarte importante in ecuatia reducerii emisiilor. De aceea, mobilitatea urbana este o parte consistenta din proiectia noastra pentru viitor.Toti cei care traim in orase, experimentam si partea negativa a transporturilor: blocaje in trafic, poluare sau accidente. Pe de alta parte, orasele europene beneficiaza de inovare, de implementarea de noi tehnologii, de la aplicatiile de ridesharing pana la solutii care integreaza micro-mobilitatea.Multi-modalitatea este deja o realitate in orasele noastre, dar din pacate nu in parametri pe care ni-i dorim. As spune ca trebuie sa ne concentram pe oameni si pe spatii, nu numai pe miscarea propriu-zisa a vehiculelor", a spus europarlamentarul roman.Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a primit duminica seara Premiul Special din partea organizatorilor celei de-a V-a editii a Galei Smart City Industry Awards.Asociatia Romana pentru Smart City a premiat, duminica, proiectele care au schimbat Romania, in 2020, precum si liderii care au mobilizat si au produs schimbari pentru calitatea vietii.Categoriile Smart City Industry Awards 2020 pentru care se acorda distinctii sunt: Smart Citizen, Smart Mobility, Smart Economy, Smart Environment si Smart Living Smart Governance.De asemenea, organizatorii vor acorda zece premii speciale, in functie de activitatea din ultimul an a companiilor, institutiilor, dar, mai ales, a persoanelor implicate in dezvoltarea industriei Smart City din Romania: Best Smart City Project, Best Smart Village Project, Mayor of the Year, Best Smart City Company CEO of the Year, Partner of the Year, City Manager of the Year si Most active member Best Mass Media Supporter.