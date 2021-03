Vesti bune din Grecia. Guvernul de la Atena da semnalul eliminarii restrictiilor

Viceministrul protectiei civile, Nikos Hardalias, a declarat ca toate magazinele cu amanuntul se vor redeschide luni, in afara de marile magazine si centrele comerciale.Deplasarile cu masina vor fi din nou autorizate pe distante scurte in weekend, pentru familii sau grupuri de pana la trei persoane, pentru exercitii fizice sau activitati in aer liber, a adaugat el in cursul unei conferinte de presa.Permitand grecilor sa "descomprime" in afara domiciliului in conditiile in care vremea se imbunatateste, guvernul spera sa obtina beneficii "la nivel sanitar, social si economic", potrivit demnitarului elen.Grecia a inregistrat 76 de decese din cauza COVID-19 si peste 3.600 de noi contaminari in ultimele 24 de ore.In total, tara a inregistrat mai mult de 260.000 de cazuri de COVID-19 si 8.093 de decese de la inceputul pandemiei. Peste 700 de persoane sunt in prezent la terapie intensiva.CITESTE SI: Grecia se bazeaza pe turistii romani. Ministrul grec al Turismului vine la Bucuresti sa prezinte oferta tarii sale Sustinatoare ferma a pasaportului european pentru vaccinuri, Grecia spera sa demareze sezonul turistic la jumatatea lunii mai si sa obtina venituri absolut necesare din acesta.Circa 1,6 milioane de doze de vaccin au fost administrate pana in prezent in tara, unde peste 580.000 de persoane au primit deja a doua doza.Grecia intentioneaza sa cheltuiasca 11,6 miliarde de euro anul acesta pentru a amortiza impactul pandemiei asupra economiei sale, dupa ce a cheltuit deja 24 de miliarde de euro in 2020.Bugetul grec a fost elaborat pe o prognoza de crestere de 4,8%, initial prevazuta la 7,5%, dar revizuita in scadere din cauza lockdown-ului in curs, introdus in noiembrie.