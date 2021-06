Vesti bune din Marea Britanie. Niciun focar de coronavirus dupa marile evenimente-pilot din aprilie si mai

Pentru a putea sa autorizeze din nou in vara acestui an evenimente de masa, guvernul condus de Boris Johnson a permis organizarea in primavara acestui an a noua mari evenimente cu masuri anti-COVID-19 relaxate. Printre acestea s-au aflat meciuri de fotbal pe stadionul Wembley, gala Brit Awards la O2 Arena din Londra, finala cupei mondiale de biliard si mai multe evenimente la Liverpool - inclusiv o petrecere rave.Toti participantii au trebuit sa prezinte rezultate negative la teste COVID-19 realizate cu cel mult 24 de ore inaintea acelor evenimente, iar unele dintre ele nu impuneau nici norme de distantare sociala, nici obligativitatea de purtare a mastii sanitare."Niciun focar important nu a fost identificat de echipele de sanatate publica si de sistemele lor de monitorizare pentru niciunul dintre evenimente", a anuntat Guvernul britanic.Dintre persoanele testate pozitiv, 11 au fost identificate drept "potential" infectate in timpul unuia dintre evenimente, in timp ce alte 17 ar fi fost infectate in timpul unui eveniment sau intr-o perioada apropiata de acesta.Guvernul britanic a subliniat totusi ca acele evenimente-pilot organizate in aprilie si mai au avut loc intr-o perioada in care prevalenta COVID-19 era "slaba" si ca nu toti participantii s-au supus apoi unor teste PCR, asa cum le-au cerut autoritatile.De atunci, numarul infectarilor a reinceput sa creasca in Marea Britanie, fenomenul fiind alimentat de varianta Delta a noului coronavirus, detectata initial in India si care este mult mai contagioasa.O a doua faza a acestor teste se desfasoara in luna iunie si include meciuri de la EURO 2020 pe stadionul Wembley si cursa de cai Royal Ascott. Rezultatele acestor evenimente-pilot nu sunt deocamdata cunoscute.Mai multe personalitati britanice din industria spectacolelor, inclusiv muzicianul Peter Gabriel si compozitorul Andrew Lloyw Webber, s-au declarat frustrate din cauza restrictiilor anti-COVID-19 prelungite si au demarat joi o actiune in justitie pentru a forta Guvernul de la Londra sa faca publice rezultatele furnizate de programul evenimentelor-pilot organizate cu spectatori.