Victime ale genocidului de la Srebrenica, inhumate la 26 de ani de la masacru

La ceremonia de la Centrul memorial din Potocari, din apropieree de Srebrenica, au participat mii de oameni."Voi inhuma craniul fratelui meu si nici macar nu este complet", a declarat Azir Osmanovic, cu putin inainte de inhumarea ramasitelor fratelui sau Azmir, care avea 16 ani in iulie 1995. In Centrul memorial au fost inhumate pana acum 6.671 de victime ale masacrului , dintre care 435 erau adolescenti. Alte 236 de victime au fost inmormantate in alte cimitire.Desi era considerata "Zona protejata" de Natiunile Unite, prin reprezentanti ai fortelor olandeze, la 11 iulie 1995, cu cinci luni inainte de sfarsitul razboiului, peste 8.000 de musulmani bosniaci, barbati si baieti, din orasul Srebrenica din Bosnia si Hertegovina si din imprejurimi, au fost ucisi de catre unitati ale Armatei Republicii Srpska (VRS) aflata sub comanda generalului Ratko Mladici O unitate preliminara din Serbia, denumita Scorpionii , oficial parte a Ministerului Sarb de Interne pana in 1991, a participat la masacru. Liderii politic si militar din acea vreme, Radovan Karadzic si Ratko Mladic, au fost condamnati la inchisoare pe viata pentru masacrul de la Srebrenica si asediul orasului Sarajevo.