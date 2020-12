VIDEO Comentariul batjocoritor al unei deputate din Spania la adresa a doi imigranti: Le vom da acte, bilete de avion inapoi in tarile lor

Les daremos un papel, el billete de vuelta a sus paises. pic.twitter.com/rf5C9Pwlrg - Rocio De Meer ن (@MeerRocio) December 20, 2020

Povestea a inceput acum o saptamana, cand a izbucnit un incendiu puternic in Badalona, la un depozit in care se adaposteau ilegal mai multi imigranti din Africa. In urma tragediei, trei oameni au murit, iar alti 19 au fost raniti.Invitati la o televiziune locala, doi supravietuitori s-au plans de situatiile pe care le intampina: "Nu avem nevoie de mancarea pe care ne-au adus-o, nu murim de foame. Nu avem nevoie nici de haine. Nu vrem cazare la pensiuni, vrem locuinte".Celalalt muncitor invitat la emisiune a precizat: "Trebuie sa spunem, tara asta e foarte rasista. Oamenii au nevoie de acte".Duminica, 20 decembrie, deputata Rocio De Meer Mendez a distribuit pe contul ei Twitter clipul cu declaratiile imigrantilor si a scris: "Le vom da acte, bilete de avion inapoi in tarile lor".