VIDEO Dictatorul Lukasenko, filmat inarmat cu o mitraliera Kalashnikov la coborarea din elicopterul prezidential. Peste 100.000 de oameni protesteaza in acest timp in Minsk

Presedintele Belarusului, in varsta de 65 de ani, apare coborand din elicopter inarmat intr-un costum militar de lupta si purtand neglijent in mana o mitraliera Kalashnikov.Lukasenko se indreapta spre palatul prezidential din Minsk escortat de mai multe garzi de corp, militari echipati de razboi.Intr-o alta filmare, presedintele Belarus apare in elicopterul care survoleaza Minsk-ul pentru a evalua amploarea demonstratiilor.In mai multe zone din capitala Belarus au fost fotografiate dispozitive militare de lupta, pregatite pentru o eventuala infruntare cu demonstrantii.Intr-o alta filmare postata pe reteaua sociala Telegram, Lukasenko apare in fata unui filtru militar fiind echipati de soldatii inarmati pana-n dinti.