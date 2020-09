VIDEO Mii de oameni au protestat in Muntenegru fata de partidele de opozitie care au castigat alegerile pentru prima data in ultimii 30 de ani

Participantii au scandat: "Aceasta nu este Serbia" si "Nu cedam Muntenegrul".Partidul Democrat al Socialistilor, pro-occidental, condus de presedintele Milo Djukanovici, care a condus Muntenegru in timpul destramarii violente a fostei Iugoslavii in anii 1990, a pierdut alegerile parlamentare.Formatiunea politica nu va putea forma guvernul pentru prima oara din 1990, cand a fost format un sistemul multi-partinic.Partidele de opozitie, inclusiv Frontul Democrat pro-sarb, au organizat demonstratii pentru a-si sarbatori victoria fluturand steaguri sarbe si ridicand trei degete, gest cunoscut drept salutul sarb.Muntenegru continua sa fie profund divizat in privinta legaturilor cu Serbia, unii sustinand legaturi mai apropiate cu Belgradul, iar altii fiind impotriva oricarei aliante pro-sarbe.Duminica, oamenii au inceput sa se adune la Podgorita dupa-amiaza, fluturand steaguri nationale."Am venit singuri din Cetinje pentru a ne oferi sprijinul nostru Muntenegrului, ca intotdeauna. Nu cedam statul nostru!" a declarat protestatarul Milo Martinovici, care purta palaria rosie traditionala din Muntenegru.Potrivit numaratorii finale preliminare, partidul DPS a obtinut 35,06%. Rezultatul oficial final este asteptat in urmatoarele zile.O alianta a partidelor nationaliste sarbe numita Pentru viitorul Muntenegrului, care doreste legaturi mai stranse cu Serbia si Rusia si este sustinuta de Biserica Ortodoxa Sarba, a castigat 32,55% din voturi.Alte doua aliante - un grup de centru-dreapta numit Pacea este natiunea noastra si o alianta condusa de partidul verde URA - care au obtinut 12,53%, respectiv 5,53% din voturi, au declarat ca se vor alatura partidelor pro-sarbe pentru a forma guvernul.Liderii opozitiei, impreuna cu organizatiile pentru democratie si drepturile omului, l-au acuzat pe Djukanovici si partidul sau ca conduc Muntenegru ca pe propria lor mosie, avand legaturi cu crima organizata. DPS si Djukanovici neaga acuzatiile.