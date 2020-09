VIDEO Mit urban, confirmat in Belgia: Inima unui fost primar a fost gasita intr-o fantana

O cutie de dimensiuni mici din metal, care continea inima lui Pierre David, inchisa intr-un borcan umplut cu etanol, a fost descoperita luna trecuta in timpul lucrarilor de renovare la fantana din piatra a orasului.Relicva este mentionata in documentele civice, dar pana a fost descoperita "nimeni nu a crezut cu adevarat", dupa cum a declarat pentru Reuters consilierul orasului Verviers, Maxime Degey. "Astazi, legenda nu mai este o legenda. Este o realitate", a adaugat el.Pierre David, primul primar al orasului dupa ce Belgia a devenit tara independenta, era inca in functie cand a murit in 1839 dupa ce a cazut dintr-o cladire.Autoritatile au construit o fantana in cinstea primarului si, cu permisiunea familiei sale, i-au amplasat inima sub o piatra a monumentului, in 1883.Cutia a fost expusa la Muzeul de Arte Frumoase si Ceramica Verviers.Obiectul va fi amplasat in locul in care a fost gasit, la "Fontaine David" din piata Place Verte, dupa finalizarea lucrarilor de renovare."Nu cunosc niciun alt exemplu de primar a carui inima sa fie pastrata intr-un monument... in mijlocul orasului sau. Este ceva unic", a declarat Nathalie Weerts, curator adjunct al muzeului.David a fost initial primar al orasului Verviers intre anii 1800 si 1808, cand Belgia se afla sub conducere franceza. El si-a inceput al doilea mandat in 1830, anul in care Belgia a devenit tara independenta.Pierre David a infiintat prima brigada de pompieri din oras si a permis accesul publicului la adunarile politice, locuitorii putand astfel sa urmareasca dezbaterile din consiliul local.