VIDEO Povestea extraordinara a bunicii Nina Baghinskaia, simbolul protestelor din Belarus. Femeia a fost arestata la manifestatia anti-Lukasenko de sambata

Aproape 2.000 de de manifestanti, majoritatea femei, s-au adunat sambata, 19 septembrie, in centrul orasului Minsk, pentru a cere demisia presedintelui Alexandr Lukasenko. Conform The Moscow Times, politistii i-au luat steagul si florile pe care le purta, in timp ce o impingeau intr-o duba, dar au eliberat-o la scurt timp dupa aceea.Politia ar fi retinut atat de multe protestatare, incat a ramas fara locuri in dube, agentii fiind nevoiti sa elibereze in jur de zece femei la scurt timp dupa arestare. Desi Politia din Belaurs a arestat, ieri, cateva sute de persoane, manifestantii au anuntat ca vor continua protestele si duminica, cand este anuntat un nou eveniment de amploare.Dupa realegerea contestata a lui Aleksandr Lukasenko, pe 9 august, manifestatii de o amploare istorica au loc in fiecare weekend, pentru a cere plecarea presedintelui Lukasenko, la putere de 26 de ani.Duminica dimineata, mass-media de opozitie au publicat imagini cu convoaie militare care circulau prin centrul capitalei belaruse.Parlamentul European a adoptat, joi, 17 septembrie, o rezolutie prin care nu-l mai recunoaste pe Alexandr Lukasenko drept presedinte al Belarusului. De asemenea, mai multe state membre ale Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), printre care si Romania, au constituit o misiune de experti independenti pentru investigarea incalcarii drepturilor omului si fraudelor electorale in Belarus