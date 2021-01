VIDEO Protest in Belgia, dupa moartea unui tanar de culoare aflat in custodia politiei. Masina regelui, atacata cu pietre

An immigrant died in police custody in #Brussels, #Belgium so now young men from "sensitive areas" riot all across the city. In this video, they set a police station on fire. Meanwhile, everything is safe and peaceful in Poland... as always pic.twitter.com/q1p9Mkd6x3 - RedPilledPoland (@RedPilledPoland) January 14, 2021

King Philippe of Belgium's car caught up in riots in the northern suburb of Schaerbeek, Brussels. pic.twitter.com/upzycPpK76 - 243Cal (@243_cal) January 13, 2021

Politia a facut mai multe arestari

Migrants attack the king of Belgium's motorcade during the riots. pic.twitter.com/68MKP54sRX - .𝓑𝓲𝓭𝓲𝓼𝓱𝓪 (@bidishalolo) January 14, 2021

Suveranul tocmai trecea prin zona si a devenit o tinta pentru protestatarii violenti. Acestia au mai vandalizat vitrine si au incendiat o sectie de politie.Fortele de ordine au folosit tunurile cu apa pentru a dispersa multimea. Patru politisti au fost raniti si mai multi demonstranti au fost arestati.Potrivit politiei, aproximativ 500 de persoane s-au strans miercuri in apropierea sectiei de politie Bruxelles-Nord dupa moartea unei persoane identificate in mass-media belgiana ca Ibrahima B.Oficialii spun ca tanarul si-a pierdut cunostinta dupa ce a fost dus la o sectie de politie si a fost transportat la spital, unde a murit la putin peste o ora dupa arestare.Motivele mortii sale raman neclare, dar politia a deschis o ancheta in acest caz, potrivit parchetului din Bruxelles.Miercuri dupa-amiaza, protestatarii au mers la sectia de politie, cerand adevarul despre moartea tanarului, inainte ca manifestarea sa devina violenta.Ministrul de interne Annelies Verlinden a condamnat evenimentele de miercuri, pe care le considera "absolut inacceptabile" si a incercat sa dea asigurari ca adevarul va iesi la iveala."Vom urmari acest lucru si, daca este necesar, vom lua masurile necesare pentru a condamna, de asemenea, abaterile comise de politie. Dar astazi nu exista niciun motiv pentru a face acest lucru si, prin urmare, cu siguranta nu exista niciun motiv pentru acest tip de violenta", a spus Verlinden.Politia belgiana a efectuat, miercuri, mai multe arestari in comuna Schaerbeek din regiunea Bruxelles la finalul unei manifestatii in memoria unui tanar decedat sambata intr-un control al fortelor de ordine, a facut cunoscut o purtatoare de cuvant a politiei din capitala Belgiei, noteaza AFP."Calmul a revenit", a precizat Audrey Dereymaeker, purtatoare de cuvant a politiei din Bruxelles-Nord, care a vorbit despre o serie de "incidente", ca "distrugerea mobilierului urban si a autovehiculelor", precum si "tiruri de proiectile" impotriva politiei.O sectie de politie a fost incendiata, dar focul "a fost stins rapid". Doi politisti prezenti in sectie au fost transportati la spital "ca masura de siguranta" si alti doi au fost raniti in cursul unei operatiuni de pastrare a ordinii publice, insa "viata lor nu este in pericol", a subliniat Audrey Dereymaeker.Aceste incidente au avut loc la finalul unei manifestatii la care au participat miercuri dupa-amiaza 500 de persoane in comuna Schaerbeek, in apropierea comisariatului unde tanarul a fost condus dupa un control al politiei pe 9 ianaurie.Potrivit presei belgiene, victima, Ibrahima B., avea 23 de ani.Parchetul din Bruxelles a anuntat miercuri ca a fost numit un judecator de instructie pentru a efectua o ancheta pentru "omor prin imprudenta" cu scopul de a lamuri circumstantele mortii tanarului.Parchetul a prezentat luni intr-un comunicat informatii despre circumstantele mortii.Potrivit comunicatului, politia a procedat sambata seara la "controlul unui grup de persoane care se adunasera" in pofida "masurilor" in vigoare din cauza COVID-19.La finalul controlului, Ibrahima B. "a luat-o la fuga", inainte de a fi retinut, potrivit sursei. La sosirea la comisariat, si-a pierdut cunostinta si a decedat putin mai tarziu la spital, potrivit Parchetului.CITESTE SI: