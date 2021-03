Furtuni si ninsori pe arii extinse in Grecia in perioada 21-22 martie. Recomandarile pentru turistii romani

Sunt prognozate precipitatii insemnate, furtuni, intensificari ale vantului si ninsori pe arii relativ extinse, pentru intervalul 21-22 martie.Astfel, duminica, 21 martie 2021, vot fi ploi abundente si furtuni in Insulele Ionice, Epir (indeosebi dimineata si dupa-amiaza), Tesalia, Sporade, Insulele Marii Egee de Nord-Est, temporar in Macedonia si Tracia, ninsori abundente la nivel local, in zonele muntoase din Epir si Macedonia de Vest, arata MAE, intr-un comunicat de presa, citat de news.ro Todata luni, 22 martie 2021 , vor fi precipitatii puternice si furtuni in vestul, centrul si nordul tarii, ninsori abundente in zonele muntoase din regiunea continentala a R. Elene si in zonele semi-muntoase din nord-vestul tarii.