VIDEO Eruptie spectaculoasa a unui vulcan in apropierea capitalei Islandei

Un suvoi de lava curgea dintr-o crapatura din pamant in Geldingadalur, in apropiere de muntele Fagradalsfjall, potrivit imaginilor video filmate dintr-un elicopter de Garda de coasta, a anuntat news.ro , citand AFP.Locul eruptiei se afla la aproape 5 kilometri adancime."Eruptia a inceput la Fagradalsfjall in Geldingadalur la ora 20.45 GMT. Este considerata de mica dimensiune si fisura lunga de 500-700 de metri. Lava are o dimensiune mai mica de un kilometru patrat", a indicat intr-un comunicat Serviciu meteorologic (IMO), care supravegheaza activitatea seismica.Sistemul vulcanic din Krysuvik, care nu are crater principal, este situat la sud de muntele Fagradalsfjall, in peninsula Reykjanes.La fata locului au fost trimise Politia si Garda de Coasta, iar oamenii au fost sfatuiti sa se se apropie. Sistemul vulcanic din Krysuvik este inactiv de 900 de ani, potrivit Biroului meteorologic, iar ultima eruptie in peninsula Reykjanes a fost acum aproape 800 de ani, in anul 1240. Islanda numara 32 de vulcani considerati activi, cei mai multi din Europa.