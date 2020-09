Eurocontrol: Zborurile cu avionul in Europa vor scadea cu 55% in acest an, comparativ cu 2019

Agentia a apreciat ca esecul coordonarii intre tari submineaza increderea pasagerilor si afecteaza o industrie vitala.Eurocontrol a estimat luni ca aproximativ sase milioane de zboruri cu avionul vor fi efectuate in acest an in Europa, cu 55% mai putine decat in 2019, si cu un milion mai putin decat estima in luna aprilie, cand flotele aeriene din intreaga lume erau blocate la sol."Mergem in marsarier acum si acest lucru este ingrijorator pentru intreaga industrie", a declarat directorul general de la Eurocontrol, Eamonn Brennan, dand vina pe lipsa de coordonare intre tari cu privire la reluarea zborurilor si pentru ca au creat confuzie si au subminat increderea pasagerilor.Sperantele companiilor aeriene din Europa pentru o relansare a traficului la finele verii nu s-au materializat deoarece numarul cazurilor de infectie cu coronavirus a continuat sa creasca, iar tarile au introdus diferite restrictii pentru calatorii.Eurocontrol sustine ca dupa ce in luna august programul zborurilor a revenit la jumatate din nivelul normal, proportia zborurilor va scadea cu 40% pana in ianuarie, fata de o precedenta estimare privind o scadere cu 20%.Agentia care supervizeaza spatiul aerian european subliniaza ca armonizarea procedurilor de testare a virusului si procedurii comune de evaluare ar putea furniza mai multa predictibilitate si ar impulsiona cererea, in timp ce noi restrictii si masuri de carantina ar putea provoca o noua deteriorare.