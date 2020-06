Zeci de persoane retinute de Politie la un protest fata de masurile de distantare sociala organizat la Haga

Ziare.

La demonstratie au participat aproximativ 200 de protestatari, cu mult mai putini fata de acum o saptamana, cand au fost prezente cateva mii de persoane. Organizatorii au cerut oamenilor sa stea acasa in aceasta saptamana, in urma ordinului judecatoresc de vineri, potrivit caruia protestul incalca restrictiile referitoare la adunarile publice.Protestatarii afirma ca regula ca oamenii sa stea la o distanta de 1,5 metri unii de altii este nedemocratica si ca ar trebui anulata.De la jumatatea lunii martie, Olanda a inregistrat peste 50.000 de infectii cu noul coronavirus si peste 6.000 de morti.Restrictiile au inceput sa fie ridicate dupa un declin puternic al numarului de cazuri noi si decese, in ultimele saptamani.