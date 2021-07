Zile de foc si caldura sufocanta in Grecia. La cat au ajuns temperaturile in partea continentala

Gradele vor urca in termometre pana la 44 in anumite regiuni ale tarii.Cele mai ridicate temperaturi vor fi inregistrate in Grecia continentala, in centrul tarii, potrivit serviciilor elene de meteorologie.Primaria din Atena a pus la dispozitia persoanelor din categoriile considerate cele mai vulnerabile, in special pentru oamenii fara adapost, mai multe sali comune pe timpul zilei echipate cu sisteme de climatizare.Acropola din Atena, unul dintre cele mai vizitate situri turistice din tara, va fi inchisa joi intre orele locale 13:00 si 17:00 din cauza valului de caldura cu care se confrunta capitala elena, au anuntat directorii sitului.Protectia Civila din Grecia a lansat apeluri la vigilenta pe parcursul intregii saptamani, in special pentru persoanele varstnice si copii, care trebuie sa se hidrateze cu regularitate si sa evite expunerea la soare. Aceeasi institutie a avertizat si in privinta "riscului sporit de incendii in mai multe regiuni" si a precizat ca echipaje de pompieri au fost mobilizate in intreaga tara.Grecia se confrunta cu regularitate cu perioade de canicula si incendii de vegetatie in timpul verii.In iulie 1987, aproape 1.500 de persoane au murit in urma uneia dintre cele mai grave canicule din istoria Greciei.Termometrele au indicat atunci valoarea de 43 de grade Celsius la Atena mai multe zile la rand, dar in acea perioada locuintele erau mai putin echipate cu aparate de aer conditionat.