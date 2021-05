"Babyboom" in pandemie. Norvegia si alte trei tari europene au anuntat o crestere spectaculoasa a natalitatii in 2021

"Voiam alt bebelus si am simtit ca este momentul potrivit sa am un al doilea bebelus", declara Tina Skarboe."Nu voiam ca aceasta viata sa se opreasca din cauza pandemiei" covid-19, spune ea."Asta poate sa insemne ca securitatea economica si programele de ajtor social au avut o importanta in timpul pandemiei si i-au determinat pe oameni sa aleaga sa aiba copii", constata o consilierain statistica demografica la Statistics Norway, Ane Margrete Tommeras."In tari care au fost afectate dur de pandemie, ca Spania sau Italia , fecunditatea a scazut", spune ea.Norvegia inregistreaza astfel o crestere a natalitatii, dupa zece ani de scadere.Premierul Erna Solberg ii indemna pe norvegieni, cu ocazia urarilor de sarbatori, in 2019, sa faca mai multi copii.