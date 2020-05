Coronavirus: Numarul deceselor din Suedia a atins in aprilie un nivel fara precedent din 1993

Ziare.

Suedia, care nu a impus o izolare totala a populatiei, spre deosebire de vecinii sai nordici si de numeroase alte tari, a inregistrat o rata a mortalitatii, raportat la numarul de locuitori, mai mare decat a vecinilor sai scandinavi in timpul epidemiei, relateaza Reuters.In Suedia, de la primul deces inregistrat in martie, s-au inregistrat aproximativ 3.700 de morti din cauza COVID-19, o mortalitate inferioara unor valuri de gripa de sezon din ultimele trei decenii.Luna trecuta, numarul total al deceselor inregistrate in Suedia a crescut la 10.458 - cel mai mare din decembrie 1993, cand s-au inregistrat 11.057 de morti, subliniaza institutul.Raportat la numarul de locuitori, nivelul mortalitatii inregistrat luna trecuta - de 101,1 la 100.000 de locutori - s-a dovedit inferior nivelului de 110,8 decese la 100.000 de locuitori inregistrat in ianuarie 2000.Potrivit institutului, cresterea mortalitatii in 1993 si in 2000 a fost cauzata de epidemia gripei sezoniere.In tot anul 1993 au murit 97.008 de suedezi - un varf fara precedent de la epidemia gripei spaniole din 1918.