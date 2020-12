VIDEO Femeie de 70 de ani din Suedia, arestata pentru ca si-a tinut fiul captiv timp de 28 de ani. Barbatul este subnutrit si nu mai are dinti

Barbatul, care are circa 40 de ani, a fost gasit in apartament de o ruda care a alertat politia. Autoritatile sustin ca barbatul este subnutrit si nu mai are dinti.Politia suedeza a anuntat ca victima este internata in spital, fiind in afara oricarui pericol, potrivit France24.com Mama sa neaga, insa, acuzatiile care i se aduc: de privare de libertate si rele tratamente.Diverse publicatii suedeze , care citeaza ruda care l-a gasit, scriu ca barbatul a fost retras de la scoala cand avea 12 ani si tinut in casa timp de 28 de ani.