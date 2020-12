Regele Suediei recunoaste ca strategia anti-COVID-19 a tarii sale a esuat: "Avem foarte multi morti si asta e groaznic"

Rezultatul a fost descris chiar de rege: "Avem foarte multi morti si asta este groaznic". Regele Carl XVI Gustaf admite ca modelul suedez in lupta cu COVID-19 a esuatRegele Suediei a admis, in cadrul unei emisiuni televizate, ca strategia tarii sale impotriva epidemiei de coronavirus a esuat."Cred ca am esuat. Avem foarte multi morti si asta este groaznic", a spus regele Carl XVI Gustaf, potrivit BBC. "Poporul suedez a suferit enorm in aceste conditii dificile. Ganditi-va numai la familiile care nu au putut sa-si ia ramas bun de la rudele lor care au murit. Cred ca este o experienta traumatizanta sa nu-ti poti lua adio", a mai spus regele.Intrebat daca nu se teme de infectatia cu SARS-CoV-2, Carl XVI Gustaf, care are 74 de ani, a raspuns: "In ultima vreme s-a simtit tot mai tare, ca si cum se apropia tot mai mult de mine. Nu e ceva ce sa-ti doresti".La finele lunii trecute, printul Carl Philip si printesa Sophia a Suediei au fost depistati pozitiv cu SARS-CoV-2. Ei au manifestat simptome usoare ale bolii. Ambii au intrat in carantina, iar cei doi copii ai lor in autoizolare.